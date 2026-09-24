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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 800 حصانًا.. سير اكزوبوت 2027 عالية الأداء

سير اكزوبوت
سير اكزوبوت
صبري طلبه

تقدم سير اكزوبوت عالميًا كواحدة من أبرز السيارات الكهربائية عالية الأداء، وتنتمي EXOBOT إلى فئة السيارات الرياضية الخارقة، حيث تتمتع بعدد من المحركات الكهربائية، التي تمنحها أفضلية التسارع والانطلاق.

ثلاثة محركات كهربائية بقوة 850 حصانًا

تعتمد EXOBOT على منظومة دفع كهربائية بالكامل مكونة من ثلاثة محركات، تعمل مع نظام دفع رباعي، وتنتج قوة إجمالية تبلغ 850 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 1,000 نيوتن متر.

وترتبط المحركات بمنظومة نقل حركة أحادية السرعة، وهو التكوين المعتاد في السيارات الكهربائية عالية الأداء، بينما تتيح المنظومة توزيع القوة على العجلات الأربع بما يتناسب مع طبيعة السيارة وأدائها، بينما تصل من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية.

سير اكزوبوت

بطارية سير اكزوبوت 2027 

تحصل السيارة سير اكزوبوت 2027 على بطارية بسعة 112 كيلوواط ساعة، مع اعتماد بنية كهربائية بجهد 800 فولت، ومدى يصل إلى 560 كم للنسخة الرياضية متعددة الاستخدامات، بينما يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة باستخدام الشحن السريع بالتيار المستمر. 

سير اكزوبوت

أبعاد السيارة سير اكزوبوت 2027

تأتي EXOBOT SUV بطول يبلغ 5,016 مم، وعرض يصل إلى 2,101 مم، وارتفاع قدره 1,693 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,200 مم، كما يصل الخلوص الأرضي إلى 280 مم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 402 لترًا. 

وتعتمد EXOBOT على تصميم خارجي عصري، مع مصابيح أمامية Matrix LED وإضاءة نهارية LED، إلى جانب مصابيح خلفية بتقنية LED. وترتكز السيارة على عجلات من الألمنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام و24 بوصة في الخلف.

سير اكزوبوت

تجهيزات سير اكزوبوت 2027

تضم السيارة شاشة منحنية ضخمة تمتد بعرض لوحة القيادة بقياس 48 بوصة وبدقة 8K، كما تضم السيارة كذلك شاشة تحكم مركزية بقياس 10.4 بوصة، ونظامًا للمرايا يعتمد على الكاميرات، إلى جانب مساعد صوتي، وحزمة من تقنيات الحماية والأمان.

سير اكزوبوت EXOBOT سير اكزوبوت 2027 سيارة سير اكزوبوت 2027 السيارة سير اكزوبوت 2027

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