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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لكزس تطلق نسخة مجنونة من أصغر سياراتها الكروس أوفر

لكزس
لكزس
عزة عاطف

رصدت نسخة تجريبية حديثة من طراز لكزس LBX موريزو RR أثناء خضوعها لاختبارات قيادة مكثفة على حلبة نوربورجرينج في ألمانيا، كاشفة عن توجه الشركة اليابانية لتطوير إصدار أكثر شراسة وخفة وزنًا من سيارتها الكروس أوفر الرياضية الصغيرة. 

وتكشف التمويهات التي وضعت على السقف الصلب والصادمين الجانبيين والخلفيين عن الاستعانة بمكونات مصنعة من ألياف الكربون لتخفيف الوزن الإجمالي للمركبة وتحسين أدائها الديناميكي.

سقف من ألياف الكربون وتحديثات ديناميكية على الهيكل

توضح الصور التجسسية للسيارة الاختبارية وجود تمويه خاص يغطي السقف، حيث أشار الخبراء إلى أن الهدف ليس إخفاء سقف زجاجي بانورامي، بل تغطية لوح خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون المدعمة بالبلاستيك (CFRP) محاكاة لما تم تقديمه في طرازات تويوتا جي آر كورولا المتطورة. 

كما أظهرت أجزاء مكشوفة قرب الصدام الخلفي ولوحة الأرقام أسطحًا مصنعة من الكربون، مما يرجح استخدام هذه المادة الخفيفة في ناشر الهواء الخلفي والجناح المدمج لتعزيز الثبات الهوائي عند السرعات العالية على حلبات السباق.

منظومة حركة رياضية وتحسينات ميكانيكية متقدمة

تستند لكزس LBX موريزو RR، التي تحمل اسم رئيس مجلس إدارة تويوتا أكيو تويودا الملقب «موريزو»، إلى محرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.6 ليتر مدعم بشاحن توربيني يولد قوة تصل إلى 300 حصان. وتنتقل القوة إلى العجلات 4 عبر نظام دفع كلي إلكتروني وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. 

وتستهدف التحديثات الجديدة ترقية نظام التعليق والمكابح وتخفيف وزن الهيكل لتوفير استجابة أسرع وقيادة أكثر رياضية في الطراز المرتقب.

لكزس لكزس LBX موريزو RR لكزس الرياضية ألياف الكربون سيارات كروس أوفر نوربورجرينج 2026

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