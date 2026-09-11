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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال ينسحب من مرتفعات علي الطاهر

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وتموضعت في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف.

 وأضافت الإذاعة أن الجيش سيواصل ما وصفته بـالسيطرة النارية على مرتفعات علي الطاهر من مواقعه الجديدة.

 وشددت على أن القوات الإسرائيلية ستواجه أي محاولة من حزب الله للعودة إلى المرتفعات، بعد العملية التي استمرت أشهراً وانتهت بتدمير واسع للمواقع والأنفاق في المنطقة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي: استخدمت قواتنا أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير البنى التحتية في ‌مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان.

وأضاف : شبكة الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر ضمت 8 أنفاق تحت الأرض.

وتابع : بلغ طول شبكة الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر الإجمالي أكثر من 5400 متر.

وزعم قائلا: عثرت قواتنا داخل هذه الأنفاق على أنواع مختلفة من الأسلحة بينها عشرات المسيّرات ورشاشات وصواريخ مضادة للدروع ومئات الألغام وقذائف RPG ومعدات أخرى.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مسارات وبنى تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، بعد إعلانه تحقيق سيطرة عملياتية على المنطقة فوق الأرض وتحتها.

كما أكد  جيش الاحتلال أن طول الأنفاق التي جرى تفجيرها تجاوز كيلومترين، وأن قواته عثرت داخلها على صواريخ وقذائف وطائرات مسيّرة وأسلحة مضادة للدروع وألغام وعبوات ناسفة.

 بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تنفيذ عملية التفجير.

 فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستخدام نحو 1100 طن من المتفجرات.

جيش الاحتلال مرتفعات علي الطاهر لبنان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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