اعتماد دولي جديد لمعايير GAHAR لمراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) حصول دليل معايير اعتماد مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية – إصدار 2026 – على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية للتقييم الخارجي (ISQua EEA)، محققًا نسبة تطابق دولي بلغت 100%، وذلك عقب عملية تقييم مستقلة أجراها خبراء دوليون وفق الإصدار الخامس من المبادئ والإرشادات الخاصة بتطوير معايير الرعاية الصحية والاجتماعية.



ويكتسب هذا الاعتماد أهمية خاصة في ظل ما يشهده مجال الأشعة من تطور بالغ السرعة؛ فلم تعد خدمات الأشعة تقتصر على التصوير والتشخيص، وإنما أصبحت عنصرًا محوريًا في اتخاذ القرار الطبي، وامتدت إلى تدخلات علاجية متقدمة، وعلاجات إشعاعية دقيقة، وخدمات للأشعة عن بُعد، تعتمد جميعها على تقنيات متطورة تتطلب في المقابل منظومة صارمة للجودة والسلامة.



وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التكنولوجيا المتقدمة وحدها لا تصنع خدمة صحية آمنة، موضحًا أن قيمة الجهاز مهما بلغت حداثته تظل مرتبطة بحسن استخدامه، وكفاءة من يتعامل معه، وصحة اختيار الفحص أو التدخل، ودقة تنفيذه، وسلامة المريض خلال مختلف مراحل الخدمة.

وقال رئيس الهيئة: "في خدمات الأشعة، قد يبدأ القرار الصحيح قبل أن يدخل المريض إلى غرفة الفحص؛ بالسؤال: هل هذا هو الفحص الأنسب لحالته؟ ثم كيف نجريه بأعلى دقة وأقل مخاطر ممكنة؟ وكيف نضمن أن تصل النتيجة الصحيحة في الوقت المناسب لتدعم القرار الطبي؟ هنا تبدأ الجودة الحقيقية".

الإصدار الجديد من المعايير



وأضاف أن الإصدار الجديد من المعايير يعكس هذا المفهوم المتكامل، حيث لا ينظر إلى خدمة الأشعة باعتبارها جهازًا وفحصًا وتقريرًا فقط، وإنما باعتبارها رحلة متصلة تبدأ من تقييم احتياج المريض واختيار الإجراء المناسب، وتمر بالتحضير الآمن، وكفاءة الفريق، ودقة التنفيذ، والحماية من المخاطر، وتنتهي بجودة النتائج والمتابعة واستكمال الرعاية.

وأوضح الدكتور أحمد طه أن سلامة المريض تمثل محورًا رئيسيًا في الإصدار الجديد، خاصة في الخدمات التي تستخدم الإشعاع، حيث تركز المعايير على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وضبط الممارسات المرتبطة بالتعرض للإشعاع، إلى جانب سلامة البيئة والتجهيزات وكفاءة العاملين واستعداد المنشأة للتعامل مع المخاطر والطوارئ المرتبطة بطبيعة هذه الخدمات.

ويضم دليل معايير اعتماد مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية 13 فصلًا و117 معيارًا، بالإضافة إلى 15 متطلبًا من متطلبات السلامة الخاصة بالهيئة (GSRs)، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل متطلبات وشروط الاعتماد، ومعايير الرعاية المتمركزة حول المريض، ومعايير الرعاية المتمركزة حول المنشأة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أحد أبرز ملامح الإصدار الجديد هو تعزيز مفهوم الرعاية المتمركزة حول المريض، بحيث تمتد الجودة إلى حق المريض في المعرفة والمشاركة، والحفاظ على كرامته وخصوصيته وسرية بياناته، ومراعاة احتياجاته وتفضيلاته، والتواصل الواضح معه قبل وأثناء وبعد تقديم الخدمة.

وأضاف أن المعايير الجديدة تواكب كذلك التحولات الحديثة في تقديم خدمات الأشعة، حيث تضمنت متطلبات لخدمات الأشعة عن بُعد (Teleradiology)، بما يضمن ملاءمتها للحالة الإكلينيكية وجودة الخدمة وسلامة تداول المعلومات والنتائج.

كما تناول الدليل بصورة متعمقة خدمات العلاج الإشعاعي، بما يشمل دقة التخطيط للعلاج وتقديمه وفق الممارسات والأدلة المعتمدة، وترتيب الأولويات الإكلينيكية للمرضى، والمتابعة المستمرة، بما يعزز فرص حصول كل مريض على العلاج المناسب بأعلى درجات الدقة والأمان.

وفيما يتعلق بالمنشأة ذاتها، أوضح الدكتور أحمد طه أن المعايير تتناول سلامة البيئة والتجهيزات، وكفاءة إدارة المنشأة، وتوافر الكوادر المؤهلة والمدربة، والصيانة والتشغيل الآمن للمعدات، والاستعداد للمخاطر، بما يضمن أن تعمل التكنولوجيا المتقدمة داخل منظومة مؤسسية قادرة على استخدامها بأمان وكفاءة واستدامة.

وأكد رئيس الهيئة أن حصول الدليل على الاعتماد الدولي بنسبة 100% يمثل شهادة دولية على قوة المنهج المصري في تطوير معايير الجودة الصحية، لكنه ليس غاية في حد ذاته، :

وأوضح أن القيمة الحقيقية لأي معيار لا تكمن في حصوله على الاعتراف الدولي فقط، وإنما فيما يحدث عندما يُطبق داخل المنشأة؛ عندما يمنع خطأً، أو يقلل خطرًا، أو يحسن دقة تشخيص، أو يجعل علاجًا أكثر أمانًا. عندها فقط يصل أثر الجودة إلى المكان الذي صُممت المعايير من أجله: المريض.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى منهجًا يقوم على المراجعة والتحديث الدوري لمعايير الاعتماد، حتى تظل مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وقادرة على التعامل مع المخاطر الجديدة والتحولات التي تشهدها الممارسة الصحية، مع الحفاظ على توافقها مع أفضل المرجعيات الدولية.

وأضاف أن الاعتماد الدولي للإصدار الجديد من معايير مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية يعزز الثقة في منظومة الاعتماد المصرية، ويدعم قدرة المنشآت الصحية المصرية على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق مستويات جودة وسلامة قابلة للمقارنة بالمرجعيات الدولية.

وأعرب الدكتور أحمد طه، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة والعاملين بها، عن إهداء هذا الإنجاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لما يوليه من دعم لتطوير القطاع الصحي المصري وترسيخ الجودة وسلامة المرضى كأحد المرتكزات الأساسية لبناء منظومة صحية حديثة تحظى بثقة المواطن وتنافس وفق المعايير الدولية