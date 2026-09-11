قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة 2026.. قيادات الجامعات الإفريقية يبحثون مستقبل علوم الرياضة والابتكار
بمشاركة مؤسسة أبو العينين| انطلاق قافلة إيد واحدة بالأقصر.. خدمات طبية وإنسانية بالمجان للأهالي
العراق .. القضاء على عنصرين من داعش في ضربة جوية بمنطقة وادي الشاي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس
دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟
جيش الاحتلال ينسحب من مرتفعات علي الطاهر
حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد دولي جديد لمعايير GAHAR لمراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية

الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) حصول دليل معايير اعتماد مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية – إصدار 2026 – على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية للتقييم الخارجي (ISQua EEA)، محققًا نسبة تطابق دولي بلغت 100%، وذلك عقب عملية تقييم مستقلة أجراها خبراء دوليون وفق الإصدار الخامس من المبادئ والإرشادات الخاصة بتطوير معايير الرعاية الصحية والاجتماعية.


ويكتسب هذا الاعتماد أهمية خاصة في ظل ما يشهده مجال الأشعة من تطور بالغ السرعة؛ فلم تعد خدمات الأشعة تقتصر على التصوير والتشخيص، وإنما أصبحت عنصرًا محوريًا في اتخاذ القرار الطبي، وامتدت إلى تدخلات علاجية متقدمة، وعلاجات إشعاعية دقيقة، وخدمات للأشعة عن بُعد، تعتمد جميعها على تقنيات متطورة تتطلب في المقابل منظومة صارمة للجودة والسلامة.


وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التكنولوجيا المتقدمة وحدها لا تصنع خدمة صحية آمنة، موضحًا أن قيمة الجهاز مهما بلغت حداثته تظل مرتبطة بحسن استخدامه، وكفاءة من يتعامل معه، وصحة اختيار الفحص أو التدخل، ودقة تنفيذه، وسلامة المريض خلال مختلف مراحل الخدمة.
وقال رئيس الهيئة: "في خدمات الأشعة، قد يبدأ القرار الصحيح قبل أن يدخل المريض إلى غرفة الفحص؛ بالسؤال: هل هذا هو الفحص الأنسب لحالته؟ ثم كيف نجريه بأعلى دقة وأقل مخاطر ممكنة؟ وكيف نضمن أن تصل النتيجة الصحيحة في الوقت المناسب لتدعم القرار الطبي؟ هنا تبدأ الجودة الحقيقية".

 الإصدار الجديد من المعايير 


وأضاف أن الإصدار الجديد من المعايير يعكس هذا المفهوم المتكامل، حيث لا ينظر إلى خدمة الأشعة باعتبارها جهازًا وفحصًا وتقريرًا فقط، وإنما باعتبارها رحلة متصلة تبدأ من تقييم احتياج المريض واختيار الإجراء المناسب، وتمر بالتحضير الآمن، وكفاءة الفريق، ودقة التنفيذ، والحماية من المخاطر، وتنتهي بجودة النتائج والمتابعة واستكمال الرعاية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن سلامة المريض تمثل محورًا رئيسيًا في الإصدار الجديد، خاصة في الخدمات التي تستخدم الإشعاع، حيث تركز المعايير على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وضبط الممارسات المرتبطة بالتعرض للإشعاع، إلى جانب سلامة البيئة والتجهيزات وكفاءة العاملين واستعداد المنشأة للتعامل مع المخاطر والطوارئ المرتبطة بطبيعة هذه الخدمات.
ويضم دليل معايير اعتماد مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية 13 فصلًا و117 معيارًا، بالإضافة إلى 15 متطلبًا من متطلبات السلامة الخاصة بالهيئة (GSRs)، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل متطلبات وشروط الاعتماد، ومعايير الرعاية المتمركزة حول المريض، ومعايير الرعاية المتمركزة حول المنشأة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أحد أبرز ملامح الإصدار الجديد هو تعزيز مفهوم الرعاية المتمركزة حول المريض، بحيث تمتد الجودة إلى حق المريض في المعرفة والمشاركة، والحفاظ على كرامته وخصوصيته وسرية بياناته، ومراعاة احتياجاته وتفضيلاته، والتواصل الواضح معه قبل وأثناء وبعد تقديم الخدمة.
وأضاف أن المعايير الجديدة تواكب كذلك التحولات الحديثة في تقديم خدمات الأشعة، حيث تضمنت متطلبات لخدمات الأشعة عن بُعد (Teleradiology)، بما يضمن ملاءمتها للحالة الإكلينيكية وجودة الخدمة وسلامة تداول المعلومات والنتائج.
كما تناول الدليل بصورة متعمقة خدمات العلاج الإشعاعي، بما يشمل دقة التخطيط للعلاج وتقديمه وفق الممارسات والأدلة المعتمدة، وترتيب الأولويات الإكلينيكية للمرضى، والمتابعة المستمرة، بما يعزز فرص حصول كل مريض على العلاج المناسب بأعلى درجات الدقة والأمان.
وفيما يتعلق بالمنشأة ذاتها، أوضح الدكتور أحمد طه أن المعايير تتناول سلامة البيئة والتجهيزات، وكفاءة إدارة المنشأة، وتوافر الكوادر المؤهلة والمدربة، والصيانة والتشغيل الآمن للمعدات، والاستعداد للمخاطر، بما يضمن أن تعمل التكنولوجيا المتقدمة داخل منظومة مؤسسية قادرة على استخدامها بأمان وكفاءة واستدامة.
وأكد رئيس الهيئة أن حصول الدليل على الاعتماد الدولي بنسبة 100% يمثل شهادة دولية على قوة المنهج المصري في تطوير معايير الجودة الصحية، لكنه ليس غاية في حد ذاته، :
وأوضح أن القيمة الحقيقية لأي معيار لا تكمن في حصوله على الاعتراف الدولي فقط، وإنما فيما يحدث عندما يُطبق داخل المنشأة؛ عندما يمنع خطأً، أو يقلل خطرًا، أو يحسن دقة تشخيص، أو يجعل علاجًا أكثر أمانًا. عندها فقط يصل أثر الجودة إلى المكان الذي صُممت المعايير من أجله: المريض.
وأشار إلى أن الهيئة تتبنى منهجًا يقوم على المراجعة والتحديث الدوري لمعايير الاعتماد، حتى تظل مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وقادرة على التعامل مع المخاطر الجديدة والتحولات التي تشهدها الممارسة الصحية، مع الحفاظ على توافقها مع أفضل المرجعيات الدولية.
وأضاف أن الاعتماد الدولي للإصدار الجديد من معايير مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية يعزز الثقة في منظومة الاعتماد المصرية، ويدعم قدرة المنشآت الصحية المصرية على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق مستويات جودة وسلامة قابلة للمقارنة بالمرجعيات الدولية.
وأعرب الدكتور أحمد طه، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة والعاملين بها، عن إهداء هذا الإنجاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لما يوليه من دعم لتطوير القطاع الصحي المصري وترسيخ الجودة وسلامة المرضى كأحد المرتكزات الأساسية لبناء منظومة صحية حديثة تحظى بثقة المواطن وتنافس وفق المعايير الدولية

GAHAR المريض تقنيات التصوير الطبي العلاج الإشعاعي الاستخدام الآمن الأشعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. آخر تحديث

البريكس

36.7 مليار دولار حجم التجارة بين مصر ودول البريكس خلال أول 6 أشهر عام 2026

السلع

لمدة 6 أشهر.. خفض أسعار 12 سلعة بعد قرارات التموين

بالصور

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد