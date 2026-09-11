بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق مشادة بين سيدة أعمال وأحد أفراد الأمن داخل كمبوند بالجيزة، وسط تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو المتداول السيدة وهي تدخل في مشادة مع فرد الأمن، قبل أن تتطور الواقعة إلى توجيه السباب والاعتداء عليه بالضرب، بحسب ما ظهر في المقطع.

ووفقًا لما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الواقعة بدأت عقب رفض السيدة الالتزام بإجراءات الدخول المتبعة داخل الكمبوند، ما تسبب في نشوب مشادة بينها وبين فرد الأمن.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول المشاهد التي وثقت تفاصيل الواقعة، وسط مطالبات بالتحقق من ملابساتها كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ولم يتسنَّ حتى الآن التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل الواقعة أو ملابساتها، فيما لم تتضح الإجراءات التي اتُخذت من جانب إدارة الكمبوند أو الجهات المختصة بشأن الواقعة.