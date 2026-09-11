بعد إصابة عمرو الجزار.. الأهلي يلجأ لـ حسام عبد المجيد لتعزيز دفاعه في يناير

بدأ مسؤولو النادي الأهلي التحرك مبكرًا من أجل تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الغياب المنتظر للمدافع عمرو الجزار، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة إدارة النادي والجهاز الفني لتوفير البدائل المناسبة في مختلف مراكز الفريق، خاصة أن الأهلي ينتظره جدول مزدحم بالمباريات خلال الفترة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو في المنافسات القارية.

وتعرض عمرو الجزار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إلى جانب إصابة في الغضروف الهلالي، وهو ما يمثل ضربة قوية للخط الخلفي للفريق، ويضع الجهاز الفني أمام ضرورة البحث عن لاعب قادر على سد هذا الفراغ.

وتحتاج إصابة الرباط الصليبي إلى فترة طويلة من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات، الأمر الذي دفع مسؤولي الأهلي إلى دراسة الخيارات المتاحة لتعويض اللاعب خلال فترة غيابه.

واستقر مسؤولو الأهلي على التحرك من أجل التعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع لودوجوريتس البلغاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، باعتباره أحد الأسماء التي يمكنها دعم دفاع الفريق في المرحلة القادمة.

ويرى مسؤولو القلعة الحمراء أن حسام عبد المجيد يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم الإضافة المطلوبة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى مدافع جديد يستطيع الدخول سريعًا في حسابات الجهاز الفني والمنافسة على المشاركة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب إدارة الأهلي لتحديد التفاصيل الخاصة بصفقة حسام عبد المجيد، ومعرفة موقف ناديه من إمكانية إتمام الانتقال خلال يناير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعداد الأهلي للمنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها، خاصة مع صعوبة تعويض غياب أحد عناصر الخط الخلفي لفترة طويلة، وهو ما يجعل تدعيم الدفاع أولوية على طاولة إدارة النادي خلال الميركاتو الشتوي.