69 مشرعا أمريكيا يطالبون روبيو بالضغط على إسرائيل للإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان

طالب 69 مشرعا ديمقراطيا ومستقلا في الكونجرس الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية منذ أكثر من 500 يوم دون توجيه اتهام إليه.

واعتُقل أبو صفية في ديسمبر 2024، فيما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه كان مشتبهًا في تورطه بأنشطة إرهابية، وهي مزاعم ينفيها أبو صفية وعائلته بشدة.

وأكد المشرعون، في رسالة وجهوها إلى روبيو، أن احتجاز أبو صفية يثير مخاوف بشأن حقوق المحتجزين، مشددين على أن «لا شيء يُعفي أي حكومة من واجب توفير الرعاية الطبية الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين».

ودعا المشرعون وزير الخارجية الأمريكي إلى استخدام نفوذ واشنطن لدى إسرائيل للعمل على ضمان الإفراج عن أبو صفية، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حال وجود اتهامات تستوجب المحاكمة.