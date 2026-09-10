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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الليبي يبحث مع الأونروا دعم غزة وتخفيف معاناة الفلسطينيين

السفير عبدالمطلب ثابت ومدير مكتب الأونروا
السفير عبدالمطلب ثابت ومدير مكتب الأونروا
الديب أبوعلي

بحث السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية، مع رولاند فريدريك، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إقليم الضفة الغربية، والقائم بأعمال رئيس مكتب ممثل الوكالة بالقاهرة، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتداعيات الإنسانية المتواصلة للحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر السفارة الليبية في القاهرة، حيث رحب السفير عبدالمطلب ثابت بالضيف، فيما استعرض رولاند فريدريك طبيعة عمل وكالة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود التي تضطلع بها لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية، إلى جانب أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوكالة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات الحرب.

تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

وأكد السفير عبدالمطلب ثابت أهمية استمرار الجهود الإنسانية وتعزيز التواصل والتنسيق مع وكالة الأونروا، بما يسهم في دعم العمل الإنساني وتوحيد الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

كما بحث الجانبان سبل تطوير قنوات التواصل والتنسيق بين الجانب الليبي والوكالة، والعمل على تنظيم زيارة لمسؤولي «الأونروا» للقاء السلطات المختصة في ليبيا، بما يدعم التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإنسانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنسيق لقاء مع الهلال الأحمر في ليبيا.

ويأتي اللقاء في إطار حرص السفارة الليبية بالقاهرة على تعزيز التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، ومواكبة التطورات الإقليمية والإنسانية، بما يعكس اهتمام دولة ليبيا بالقضايا العربية والإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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