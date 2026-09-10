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محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال ما يقارب 2,578,588 طالب وطالبة فى العام الدراسى الجديد ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لانجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ، ومنع التعدى عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز .

محافظ القاهرة 

وأضاف محافظ القاهرة أن  محافظة القاهرة بها 6292 مدرسة بإجمالي عدد فصول 72307 ، مشيرًا إلى أن هناك ٢٠ مدرسة جديدة ستدخل الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد ، وتوسعة ، وتعلية تضم ٦٥٦ فصل دراسى.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، وشرطة المرافق لإستمرار رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير داخل وخارج المدارس، واستمرار صيانة الفصول ، ومتابعة سلامة الإضاءة ، وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ  والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى ، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها .

وأكد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية كذلك بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة العام الدراسى الجديد مدارس القاهرة

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