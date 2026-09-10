فضيحة في إسرائيل.. اعتقال 3 أشخاص بينهم جندي لتورطهم في سرقة أسلحة جيش الاحتلال

ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بينهم جندي، للاشتباه في تورطهم في سرقة أسلحة من قاعدة تابعة لوحدة الكوماندوز البحري في شمال إسرائيل.

وسُرقت ثلاث بنادق هجومية من قاعدة "عتليت" البحرية -التي تتخذها وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13" مقراً لها- بعيد منتصف الليل في الفترة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه تم توقيف المشتبه بهم الثلاثة -بمن فيهم جندي يخدم في القاعدة التي سُرقت منها الأسلحة- وذلك في أعقاب تحقيق مشترك أجرته الشرطة العسكرية وشرطة إسرائيل.

وأفادت الشرطة بأنه تم عرض المدنيين الاثنين اليوم على محكمة الصلح في حيفا لتمديد فترة توقيفهما، في حين مَثُل الجندي أمام محكمة عسكرية وجرى تمديد توقيفه حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الشرطة أنه "عند الانتهاء من التحقيق، ستُحال النتائج إلى النيابة العامة لمراجعتها".

لطالما شكلت سرقة الأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي مشكلة تواجه المؤسسة العسكرية؛ إذ تتعرض القواعد لسرقة بنادق وأسلحة أخرى على يد جنود يخدمون فيها أو سكان من التجمعات السكنية المحيطة بها.