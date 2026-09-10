إيبولا يصل إسرائيل.. الاشتباه بإصابة شخص عائد من الكونغو بالفيروس القاتل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوم الخميس عن تلقي بلاغ بشأن شخص يُشتبه في إصابته بفيروس إيبولا عقب عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فيروس إيبولا في إسرائيل

وكان الشخص قد عاد إلى إسرائيل قبل بضعة أيام وظهرت عليه أعراض الحمى وفي هذه المرحلة، لا يزال الأمر مجرد اشتباه، ومن المتوقع صدور نتائج الفحوصات خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وسيخضع الشخص للعلاج في ظروف عزل تماشياً مع البروتوكولات المهنية المعتمدة للتعامل مع الأمراض شديدة العدوى، كما سيتم نقله إلى مركز "هداسا عين كارم" الطبي، الذي حُدّد كأحد المراكز المتخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات المشتبه بها.

تواصل حمى إيبولا انتشارها بوتيرة متسارعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن التفشي الحالي 3 آلاف حالة، وسط مخاوف صحية متزايدة من اتساع نطاق العدوى وعجز جهود الاستجابة عن مجاراة سرعة انتشار المرض.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية في الكونغو تسجيل 6186 حالة إصابة مؤكدة و3007 وفيات منذ إعلان تفشي المرض في مايو الماضي، في موجة وصفت بأنها الأسرع انتشارًا في تاريخ تفشيات إيبولا بالبلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مايو أن التفشي، الناجم عن فيروس إيبولا بونديبوجيو، يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، بعد رصد الإصابات الأولى في إقليم إيتوري، قبل أن تمتد العدوى إلى مناطق أخرى، من بينها كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.