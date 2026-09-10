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أسرة الطفلة تسنيم ضحية خالتها بالغربية: عاوزين القصاص وإعدامها قدام الرأي العام.. صور وفيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسرة الطفلة تسنيم ضحية خالتها بالغربية: عاوزين القصاص وإعدامها قدام الرأي العام.. صور وفيديو

والد الطفلة تسنيم ضحية خالتها بسمنود
والد الطفلة تسنيم ضحية خالتها بسمنود
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ مصرع طفله تدعي "تسنيم .م" عمرها 9 سنوات علي يد خالتها بعدما تخلصت منها بخنقها وإلقاءها في مياه ترعة الساحل لطمس ملامح جريمتها شنعاء انتقاما من شقيقتها وزوجها.

صدمة ووجيعة بين الأسر والعائلات 


"عاوزين القصاص وإعدامها قدام الرأي العام حسبنا الله ونعم الوكيل" بتلك الكلمات أعرب مصطفى نعمان والد الطفلة الضحية عن طلبها الإنساني لافتا بقوله"حق بنتي أنا مش هسيبه وإعدامها قصاص عادل ..عشان خالة حرمتني من زهرة عمري وحياتي تسنيم " .

القصاص واعدامها 

وأضاف الأب المكلوم بقوله "حسبنا الله ونعم الوكيل انا ومراتي وولادي مش عارفين ننام من غيرها ومش متخيلين إنها راحت مننا " .

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز سمنود بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة إنهاء حياة طفل علي يد  خالتها بسمنود اثر الغيرة والحقد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حبس المتهمه وتحرك نيابي عاجل 


كما وجهت النيابة العامة بحبس الخالة المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من عرض جثمان الطفلة الصغيرة علي الطب الشرعي.

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كشف تفاصيل العثور على جثة فتاة متغيبه في مياه ترعة الساحل بسمنود  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وأفاد مسئول أمني أن وراء إنهاء حياة طفلة علي يد خالتها إثر خلافات أسرية وغيرة قاتله .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بالواقعة العثور على جثة طفلة صغيرة في مياه بحر شبين  بمنطقة ترعة الساحل بنطاق دائرة القسم.

تحديد هوية الخالة المتهمة 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهمة 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة عثمان البيلي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الخالة المتهمه بإنهاء حياة إبنة شقيقتها إثر خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية الطفلة تسنيم ضحية خالتها سمنود أمن الغربية

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