أول تحرك من الأهلي بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود دراسة مبدئية داخل إدارة الكرة بالنادي بشأن تدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، وذلك في أعقاب إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الداخلي.

الأهلي يبحث عن بديل عمرو الجزار

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إصابة عمرو الجزار تمثل ضربة قوية للفريق، خاصة أن اللاعب كان من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني، وهو ما دفع إدارة النادي إلى وضع ملف تدعيم خط الدفاع على طاولة المناقشات تحسبًا لغيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة والجراحة وبرنامج التأهيل.

وأوضح أن الأهلي يدرس خلال الفترة المقبلة عددًا من الخيارات المتاحة في السوق المحلية، حيث سيتم عرض مجموعة من المدافعين المميزين بالدوري المصري على الجهاز الفني، من أجل دراسة إمكانية التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال الاستقرار على ضرورة تدعيم الخط الخلفي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي لن تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الصفقة الدفاعية قبل الحصول على الرؤية الفنية للمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خاصة أن القرار في النهاية يرتبط باحتياجات الفريق الفنية ومدى قدرة المجموعة الحالية على التعامل مع الغيابات والإصابات على مدار الموسم.

وأضاف أن الأهلي أمام خيارين خلال الفترة المقبلة، الأول هو التعاقد مع مدافع جديد في يناير لتعويض غياب عمرو الجزار والحفاظ على قوة وعمق قائمة الفريق في الخط الخلفي، بينما يتمثل الخيار الثاني في الاكتفاء بالمدافعين الموجودين حاليًا وعدم إبرام صفقة جديدة، حال رأى الجهاز الفني أن العناصر الحالية قادرة على سد العجز حتى عودة الجزار.

وشدد المصدر على أن ملف المدافع الجديد لم يحسم حتى الآن، وأن إدارة الأهلي تفضل التريث وعدم التعاقد مع أي لاعب لمجرد تعويض الغياب، وإنما سيكون الاختيار وفقًا لمعايير فنية محددة، وبالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.

إصابة عمرو الجزار

وكان الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن أن الأشعة التي أجراها عمرو الجزار صباح اليوم كشفت عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الداخلي.

وأكد جاب الله أنه جارٍ تحديد موعد خضوع اللاعب للجراحة، على أن يتم بعد ذلك وضع البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب عقب انتهاء فترة التأهيل.

وتترقب إدارة الأهلي والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة تطورات حالة اللاعب ومدة غيابه بشكل رسمي، بالتزامن مع دراسة احتياجات الفريق قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، لاتخاذ القرار النهائي بشأن تدعيم خط الدفاع من عدمه.