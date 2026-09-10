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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تفاجئ واشنطن بسلاح جديد.. صاروخ بتقنية التوجيه الكهروضوئي لأول مرة

صاروخ إيراني
صاروخ إيراني
ناصر السيد

ذكر مسؤولون أن إيران استخدمت صواريخها الجديدة التي تعمل بنظام التوجيه الكهروضوئي لأول مرة في محاولة لمهاجمة سفن حربية أمريكية يوم الأربعاء، وذلك في إطار حملة طهران الانتقامية ضد السفن الأمريكية في المنطقة.

وشنت قوات الحرس الثوري الإيراني سلسلة من الضربات خلال الليل استهدفت القوات الأمريكية في الأردن و10 سفن أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت صحيفة "التلجراف" بأن محاولة الهجوم على السفن استخدمت تقنية التوجيه الكهروضوئي الإيرانية؛ وهي صواريخ تعتمد على كاميرات ومستشعرات ضوئية لتتبع الأهداف وإصابتها بدقة عالية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية وقوع الضربات، لكن مسؤولين أشاروا إلى فشل الهجوم - وكذلك الهجوم الذي استهدف الأردن - حيث تم اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وجاءت هذه الضربات رداً على ضربات انتقامية أمريكية أدت إلى تدمير خمس ناقلات نفط بالقرب من مركز تصدير النفط الإيراني في جزيرة "خارك".

وجاء في بيان: "رداً على الأعمال العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية، قامت القوات المسلحة - ممارسةً منها لحقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس - بمهاجمة قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الأردن (الذي يواصل دعم الهجمات العسكرية الأمريكية ضد إيران)، بالإضافة إلى استهداف عدة سفن أمريكية".

وكانت إيران قد كشفت في وقت متأخر من العام الماضي عن تطوير نظام صاروخي جديد أطلقت عليه اسم "قاسم بصير" (Qassem Bassir)، وهو صاروخ باليستي متوسط ​​المدى مجهز بهذه المستشعرات.

وادعى النظام الإيراني آنذاك أن مستشعرات الصاروخ تمنحه دقة عالية مع الاستغناء تماماً عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يجعل من الصعب إسقاط الصاروخ باستخدام أنظمة التشويش الإلكتروني.

وأشار محسن رضائي، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى دخول صاروخ جديد "مخصص لمكافحة المدمرات" الخدمة خلال ضربات يوم الأربعاء، مشيداً به باعتباره جزءاً من نهجه الجديد في السياسة الدفاعية للبلاد.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سلاح "قاسم بصير" هو الصاروخ الجديد الذي استُخدم لاستهداف السفن الأمريكية في هجوم الليلة الماضية.

إيران تفاجئ البحرية الأمريكية بسلاح جديد الحرس الثوري الإيراني التوجيه الكهروضوئي صاروخ إيراني سفن حربية أمريكية السفن الأمريكية

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