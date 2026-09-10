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رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين القابضة للقطن والغزل والنسيج والتأمين الاجتماعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين القابضة للقطن والغزل والنسيج والتأمين الاجتماعي

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وعدد من المسئولين.

وفى مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحديد وتسوية الالتزامات المستحقة للهيئة طرف الشركة، بما يضمن إنهاء أوجه التشابك القائمة، وفقًا للأطر القانونية والمالية المنظمة، وبما يحفظ حقوق كل طرف.

كما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن ملف تنفيذ بروتوكولات التعاون المبرمة بين الطرفين لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات يحظى بأهمية خاصة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات المتفق عليها، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التوازن بين الالتزامات المستحقة وحقوق جميع الأطراف، ويسهم في حسم أي نقاط عالقة وفقًا للقواعد والضوابط القانونية والمالية المنظمة.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على مواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واستكمال الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين الجانبين وتسوية المديونيات المستحقة للهيئة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الهيئة، في إطار الأطر القانونية والضوابط المنظمة لعمل الهيئة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ بنودها، والموقف الحالي للالتزامات والإجراءات التي تم استكمالها، إلى جانب الخطوات المقرر اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ البروتوكولات.

واستعرض الدكتور أحمد شاكر، خلال الاجتماع، موقف المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا الالتزام بسداد المستحقات المالية وفقًا لما تم الاتفاق عليه من جداول وآليات للسداد، بما يسهم في تسوية المديونية وفض التشابكات المالية، وتحسين الموقف المالي للشركة، وتعزيز قدرتها على مواصلة تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة، بما يدعم استدامة نشاطها ورفع كفاءة أدائها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التعامل مع الملف بصورة متكاملة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها، بما يسهم في دعم خطط الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

مصطفى مدبولي التشابكات المالية مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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