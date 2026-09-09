قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر قطع الأشجار دون موافقة المحافظ والبيئة.. قرار عاجل من وزيرة التنمية المحلية
لن نتحرك من هنا.. وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة إلى الرئيس السوري من قمة جبل الشيخ
الأهلي يحيل تصريحات أمين صندوق الزمالك للشؤون القانونية | خاص
الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله
دار الإفتاء توضح كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
تراجعت 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع والأسواق
تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات
خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
مصر ودول عربية ترحب بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية
وفاة اللواء خالد السخاوي .. وصلاة الجنازة بمسجد المندرة بالإسكندرية
أنباء عن مقـ تل قيادات عسكرية حوثية في غارة استهدفت اجتماعهم غرب مدينة تعز اليمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.. الأخضر وصل كام؟

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.. الأخضر وصل كام؟
سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.. الأخضر وصل كام؟
عبد الفتاح تركي

يبحث عدد كبير من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، خاصةً مع استمرار متابعة أسعار العملة الأمريكية في البنوك المصرية وتحديثاتها المتتالية على مدار اليوم. 

ووفقًا للبيانات الواردة في هذا التقرير، واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم في البنوك ضمن أكثر عمليات البحث المرتبطة بأسعار العملات، إذ يهتم المواطنون بمعرفة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، سواء عند شراء العملة الأمريكية أو بيعها، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

واقرأ أيضًا:

ويستعرض التقرير الآتي أسعار الدولار في مجموعة من البنوك المصرية وفق البيانات المحددة:

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء، وفق البيانات الواردة عن التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

ويأتي البنك الأهلي المصري ضمن البنوك التي تحظى باهتمام واسع عند البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة سعر العملة الأمريكية به في تحديثات التعاملات المختلفة.

كم سجل الدولار في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويعد سعر الدولار في بنك مصر من أبرز الأسعار التي يبحث عنها المتابعون عند مقارنة قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، خصوصًا مع استمرار متابعة أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية؟

بلغ سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويأتي هذا السعر ضمن الأسعار الواردة في بيانات التعاملات المسائية، التي توضح قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية.

كم بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

وتوضح هذه البيانات استمرار تقارب سعر الدولار بين عدد من البنوك، وهو ما يجعل المقارنة بين أسعار الشراء والبيع من الموضوعات التي تحظى باهتمام الباحثين عن سعر الدولار اليوم في مصر.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.20 جنيه للبيع، 51.30 جنيه للشراء.

ويظهر من الأسعار الواردة في البيانات وجود اختلاف بين سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي والأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى المذكورة في التقرير، وهو ما يبرز أهمية معرفة سعر الدولار في كل بنك عند متابعة سوق الصرف.

كم سجل الدولار في البنك التجاري الدولي؟

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ضمن أسعار العملة الأمريكية التي يترقبها المتعاملون خلال التعاملات اليومية، إلى جانب أسعار الدولار في البنوك الأخرى.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ما سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.17 جنيه للبيع، 51.27 جنيه للشراء.

ويستمر البحث عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية ضمن عمليات البحث المرتبطة بسعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، خاصة عند إجراء مقارنة بين أسعار البيع والشراء في البنوك.

كم بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويأتي هذا السعر ضمن مجموعة الأسعار المسجلة في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وفق البيانات التي يتناولها التقرير.

ما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان؟

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويواصل المتابعون البحث عن أسعار الدولار في البنوك المختلفة للتعرف على قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه، مع الاهتمام بسعري البيع والشراء في كل بنك.

سعر الدولار في مصر

كم سجل الدولار في بنك إتش إس بي سي؟

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي ضمن قائمة الأسعار المصرفية التي يتابعها الباحثون عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي؟

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويعكس السعر الوارد في البيانات استمرار تقارب أسعار الدولار في عدد من البنوك، مع وجود اختلافات محدودة في أسعار البيع والشراء بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

كم بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.27 جنيه للبيع، 51.37 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ضمن الأسعار التي يمكن مقارنتها بالأسعار المسجلة في بقية البنوك الواردة في بيانات التعاملات المسائية.

ما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي؟

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويستمر سعر الدولار اليوم في جذب اهتمام المتابعين الراغبين في معرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اختلاف الأسعار بين البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه

كم سجل سعر الدولار في ميد بنك؟

بلغ سعر الدولار في ميد بنك نحو 51.17 جنيه للبيع، 51.27 جنيه للشراء.

وبذلك تتضمن أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري مجموعة من المستويات المختلفة بين البنوك الواردة في التقرير، مع استمرار اهتمام المتابعين بمعرفة سعر الشراء وسعر البيع لكل بنك على حدة.

ما الخلاصة بشأن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري؟

وفق البيانات الواردة في التقرير، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 عند المستويات المحددة في البنوك المذكورة، مع تسجيل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

وتظهر البيانات تفاوتًا بين أسعار الدولار في البنوك المختلفة، إذ سجل الدولار في عدد من البنوك نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.20 جنيه للبيع، 51.30 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي الكويتي نحو 51.27 جنيه للبيع، 51.37 جنيه للشراء، بينما سجل في بنك الإسكندرية وميد بنك نحو 51.17 جنيه للبيع، 51.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتظل متابعة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي تحظى باهتمام مستمر، خاصة مع تحديث أسعار العملات داخل البنوك، لذلك يبحث القراء عن أحدث سعر للدولار في البنك الأهلي المصري، وسعر الدولار في بنك مصر، وسعر الدولار في البنوك المصرية، إلى جانب المقارنة بين أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 سعر الدولار في البنوك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

قطر

قطر وغويانا التعاونية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا

أرشيفية

وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نعارض الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة

أرشيفية

مصرع بحار على ناقلة منتجات نفطية قبالة دبي

بالصور

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد