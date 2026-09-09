سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.. الأخضر وصل كام؟

يبحث عدد كبير من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، خاصةً مع استمرار متابعة أسعار العملة الأمريكية في البنوك المصرية وتحديثاتها المتتالية على مدار اليوم.

ووفقًا للبيانات الواردة في هذا التقرير، واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم في البنوك ضمن أكثر عمليات البحث المرتبطة بأسعار العملات، إذ يهتم المواطنون بمعرفة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، سواء عند شراء العملة الأمريكية أو بيعها، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

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ويستعرض التقرير الآتي أسعار الدولار في مجموعة من البنوك المصرية وفق البيانات المحددة:

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء، وفق البيانات الواردة عن التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

ويأتي البنك الأهلي المصري ضمن البنوك التي تحظى باهتمام واسع عند البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة سعر العملة الأمريكية به في تحديثات التعاملات المختلفة.

كم سجل الدولار في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويعد سعر الدولار في بنك مصر من أبرز الأسعار التي يبحث عنها المتابعون عند مقارنة قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، خصوصًا مع استمرار متابعة أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية.

ما سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية؟

بلغ سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويأتي هذا السعر ضمن الأسعار الواردة في بيانات التعاملات المسائية، التي توضح قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية.

كم بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

وتوضح هذه البيانات استمرار تقارب سعر الدولار بين عدد من البنوك، وهو ما يجعل المقارنة بين أسعار الشراء والبيع من الموضوعات التي تحظى باهتمام الباحثين عن سعر الدولار اليوم في مصر.

ما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.20 جنيه للبيع، 51.30 جنيه للشراء.

ويظهر من الأسعار الواردة في البيانات وجود اختلاف بين سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي والأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى المذكورة في التقرير، وهو ما يبرز أهمية معرفة سعر الدولار في كل بنك عند متابعة سوق الصرف.

كم سجل الدولار في البنك التجاري الدولي؟

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ضمن أسعار العملة الأمريكية التي يترقبها المتعاملون خلال التعاملات اليومية، إلى جانب أسعار الدولار في البنوك الأخرى.

ما سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.17 جنيه للبيع، 51.27 جنيه للشراء.

ويستمر البحث عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية ضمن عمليات البحث المرتبطة بسعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، خاصة عند إجراء مقارنة بين أسعار البيع والشراء في البنوك.

كم بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويأتي هذا السعر ضمن مجموعة الأسعار المسجلة في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وفق البيانات التي يتناولها التقرير.

ما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان؟

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويواصل المتابعون البحث عن أسعار الدولار في البنوك المختلفة للتعرف على قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه، مع الاهتمام بسعري البيع والشراء في كل بنك.

كم سجل الدولار في بنك إتش إس بي سي؟

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي ضمن قائمة الأسعار المصرفية التي يتابعها الباحثون عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي؟

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويعكس السعر الوارد في البيانات استمرار تقارب أسعار الدولار في عدد من البنوك، مع وجود اختلافات محدودة في أسعار البيع والشراء بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كم بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.27 جنيه للبيع، 51.37 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ضمن الأسعار التي يمكن مقارنتها بالأسعار المسجلة في بقية البنوك الواردة في بيانات التعاملات المسائية.

ما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي؟

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

ويستمر سعر الدولار اليوم في جذب اهتمام المتابعين الراغبين في معرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اختلاف الأسعار بين البنوك.

كم سجل سعر الدولار في ميد بنك؟

بلغ سعر الدولار في ميد بنك نحو 51.17 جنيه للبيع، 51.27 جنيه للشراء.

وبذلك تتضمن أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري مجموعة من المستويات المختلفة بين البنوك الواردة في التقرير، مع استمرار اهتمام المتابعين بمعرفة سعر الشراء وسعر البيع لكل بنك على حدة.

ما الخلاصة بشأن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري؟

وفق البيانات الواردة في التقرير، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 عند المستويات المحددة في البنوك المذكورة، مع تسجيل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء.

وتظهر البيانات تفاوتًا بين أسعار الدولار في البنوك المختلفة، إذ سجل الدولار في عدد من البنوك نحو 51.14 جنيه للبيع، 51.24 جنيه للشراء، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.20 جنيه للبيع، 51.30 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي الكويتي نحو 51.27 جنيه للبيع، 51.37 جنيه للشراء، بينما سجل في بنك الإسكندرية وميد بنك نحو 51.17 جنيه للبيع، 51.27 جنيه للشراء.

وتظل متابعة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي تحظى باهتمام مستمر، خاصة مع تحديث أسعار العملات داخل البنوك، لذلك يبحث القراء عن أحدث سعر للدولار في البنك الأهلي المصري، وسعر الدولار في بنك مصر، وسعر الدولار في البنوك المصرية، إلى جانب المقارنة بين أسعار الشراء والبيع.