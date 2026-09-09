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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار رطب على معظم أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 34

الارصاد
الارصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا /الخميس/ حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلًا معتدلًا إلى مائل للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتوجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الجديدة 34 23

6 اكتوبر 35 23

بنها 34 24

دمنهور 33 23

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

بلطيم 32 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 33 23

دمياط 31 23

بورسعيد 31 25

الاسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 32 23

رأس سدر 35 24

نخل 34 20

كاترين 30 17

الطور 36 25

طابا 35 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

الاسكندرية 31 24

العلمين 31 25

مطروح 28 23

السلوم 30 23

سيوة 34 21

رأس غارب 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 37 28

أبرق 38 27

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 22

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

الوادى الجديد 39 25

أبوسمبل 41 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 44 32

الرياض 44 30

المنامة 40 34

أبوظبى 45 32

الدوحة 45 34

الكويت 44 30

دمشق 35 18

بيروت 31 26

عمان 32 19

القدس 31 20

غزة 32 23

بغداد 43 29

مسقط 37 25

صنعاء 28 15

الخرطوم 41 31

طرابلس 33 25

تونس 38 26

الجزائر 30 22

الرباط 26 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 13

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 35 25

نيودلهى 35 26

جاكرتا 35 24

بكين 26 14

كوالالمبور 35 26

طوكيو 28 23

أثينا 32 19

روما 30 21

باريس 21 11

مدريد 30 15

برلين 19 10

لندن 21 12

مونتريال 21 16

موسكو 25 13

نيويورك 29 20

واشنطن 32 20

نواكشوط 34 26

أديس أبابا 21 13

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