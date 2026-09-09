قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: القاهرة تحتل المرتبة الأولى عربيًا و إفريقيا ضمن أفضل 100 تجمع للابتكار
أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% وخام برنت يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل
كتب دراسية وفصول جاهزة.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المدارس ويؤكد توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب
خفض الحرارة وتحسين الصحة.. فوائد التوسع في تشجير القاهرة ومواجهة التغير المناخي
قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح
على غرار بريطانيا .. الإحتلال يعاقب فرنسا على موقفه من المستوطنات
الفارق 7 أضعاف.. تعرف على القيمة التسويقية للأهلي والمقاولون قبل موقعة اليوم
رفض طلب بيراميدز لتأجيل مواجهة إنبي بسبب معسكر منتخب مصر
بشير التابعي يوجه انتقادات حادة لإدارة الزمالك
إمام عاشور يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المقاولون
تطورات حاسمة في صفقة رحيل بيزيرا عن الزمالك
بوتين يهنئ نظيره الكوري الشمالي في برقية خاصة.. فماذا قال فيها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت، وهو ما يجعل البعض يتجنب تناولها بشكل متكرر.

لكن هل فكرتِ أن البطاطس يمكن تقديمها بعشرات الطرق بعيدًا عن القلي؟ هناك وصفات سهلة ولذيذة يمكن تحضيرها في الفرن أو الطاسة أو حتى على البخار، مع إضافة مكونات بسيطة تمنحها طعمًا مختلفًا في كل مرة.

البطاطس 

إليكِ 7 طرق جديدة لعمل البطاطس بدون تحمير، يمكنكِ تجربتها للغداء أو العشاء، للشي سارة العمدة.

1- بطاطس مشوية بالثوم والروزماري

قطعي البطاطس إلى مكعبات أو أصابع، ثم ضعيها في وعاء وأضيفي إليها القليل من زيت الزيتون والثوم المفروم والروزماري والملح والفلفل الأسود.

قلبي المكونات جيدًا، ثم افردي البطاطس في صينية وضعيها في فرن ساخن حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا من الخارج.

ويمكن تقديمها بجانب الدجاج أو اللحوم، أو تناولها بمفردها مع صوص الزبادي والثوم.

2- بطاطس بالجبنة في الفرن

اسلقي البطاطس نصف تسوية، ثم قطعيها إلى شرائح وضعيها في صينية.

أضيفي الجبن المفضل لديكِ، مثل الموتزاريلا أو الشيدر، مع رشة من الفلفل الأسود والبابريكا.

ضعي الصينية في الفرن حتى تذوب الجبنة ويحصل الوجه على لون ذهبي. ويمكن إضافة قطع الفلفل الألوان أو الذرة للحصول على وجبة أكثر تنوعًا.

3- بطاطس بالبيض

هذه الوصفة مناسبة للفطار أو العشاء، كما يمكن تقديمها كوجبة سريعة.

قطعي البطاطس إلى مكعبات صغيرة واسلقيها حتى تصبح طرية، ثم ضعيها في طاسة غير لاصقة مع القليل من الزيت والتوابل.

أضيفي البيض فوقها، وغطي الطاسة حتى ينضج البيض، ثم قدميها ساخنة مع الخبز والسلطة.

4- بطاطس مهروسة بالخضروات

بدلًا من تقديم البطاطس المهروسة بالطريقة التقليدية، يمكنكِ إضافة الخضراوات إليها.

اسلقي البطاطس واهرسيها، ثم أضيفي الجزر المسلوق والبازلاء أو الذرة مع القليل من الحليب والتوابل.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم، ويمكن تقديمها كطبق جانبي بجانب البروتين.

5- صينية البطاطس بالطماطم والبصل

قطعي البطاطس إلى شرائح متوسطة، ثم رصيها في صينية مع شرائح البصل والطماطم.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم والقليل من الزيت، ثم اسكبي كمية مناسبة من الماء أو الشوربة.

غطي الصينية في البداية، ثم ارفعي الغطاء في النهاية حتى تنضج البطاطس ويحصل الوجه على لون شهي.

6- بطاطس محشية بالجبنة

اسلقي حبات البطاطس حتى تصبح طرية، ثم اتركيها تهدأ قليلًا وافتحيها من المنتصف.

افرغي جزءًا من الداخل واخلطيه مع الجبن والفلفل الأسود والذرة أو الفلفل الألوان، ثم أعيدي الخليط إلى البطاطس.

ضعيها في الفرن عدة دقائق حتى تذوب الجبنة، وستحصلين على طبق بسيط ومشبع بمكونات متوفرة في المنزل.

7- بطاطس بالزبادي والثوم

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة خفيفة وسريعة، جربي البطاطس المسلوقة مع صوص الزبادي والثوم.

اسلقي البطاطس وقطعيها إلى مكعبات، ثم اخلطي الزبادي مع الثوم المفروم ورشة من الملح والفلفل الأسود والليمون.

أضيفي الصوص إلى البطاطس وقلبيها برفق، ويمكن تزيين الطبق بالبقدونس أو الشبت.

البطاطس.. اختيارات أكثر من القلي

الميزة في البطاطس أنها من المكونات التي يمكن تطويعها في وصفات كثيرة، ولا يشترط تحضيرها دائمًا عن طريق القلي، فالخبز في الفرن أو السلق أو الطهي في طاسة غير لاصقة يمكن أن يمنحكِ وصفات متنوعة، خاصة عند إضافة الخضراوات أو البيض أو الجبن والتوابل المختلفة.

7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل تحمير 7 طرق جديدة لعمل البطاطس بدون تحمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن موعد انخفاض الحرارة.. واضطراب بالملاحة البحرية وأمواج تصل لـ2.5 متر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

ترشيحاتنا

تأشيرات الهجرة

مصادر تكشف استئناف إدارة ترامب لإصدار تأشيرات الهجرة من دولتين أوروبيتين

روسيا

احتجزتها النرويج.. روسيا تعلن عودة طاقم وركاب سفينة "بروفيسور مولتشانوف"

رئيس الصين : حريصون على تعزيز التوجيه الاستراتيجي مع كوريا الشمالية

رئيس الصين : حريصون على تعزيز التوجيه الاستراتيجي مع كوريا الشمالية

بالصور

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تُساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة

طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد