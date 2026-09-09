البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت، وهو ما يجعل البعض يتجنب تناولها بشكل متكرر.

لكن هل فكرتِ أن البطاطس يمكن تقديمها بعشرات الطرق بعيدًا عن القلي؟ هناك وصفات سهلة ولذيذة يمكن تحضيرها في الفرن أو الطاسة أو حتى على البخار، مع إضافة مكونات بسيطة تمنحها طعمًا مختلفًا في كل مرة.

البطاطس

إليكِ 7 طرق جديدة لعمل البطاطس بدون تحمير، يمكنكِ تجربتها للغداء أو العشاء، للشي سارة العمدة.

1- بطاطس مشوية بالثوم والروزماري

قطعي البطاطس إلى مكعبات أو أصابع، ثم ضعيها في وعاء وأضيفي إليها القليل من زيت الزيتون والثوم المفروم والروزماري والملح والفلفل الأسود.

قلبي المكونات جيدًا، ثم افردي البطاطس في صينية وضعيها في فرن ساخن حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا من الخارج.

ويمكن تقديمها بجانب الدجاج أو اللحوم، أو تناولها بمفردها مع صوص الزبادي والثوم.

2- بطاطس بالجبنة في الفرن

اسلقي البطاطس نصف تسوية، ثم قطعيها إلى شرائح وضعيها في صينية.

أضيفي الجبن المفضل لديكِ، مثل الموتزاريلا أو الشيدر، مع رشة من الفلفل الأسود والبابريكا.

ضعي الصينية في الفرن حتى تذوب الجبنة ويحصل الوجه على لون ذهبي. ويمكن إضافة قطع الفلفل الألوان أو الذرة للحصول على وجبة أكثر تنوعًا.

3- بطاطس بالبيض

هذه الوصفة مناسبة للفطار أو العشاء، كما يمكن تقديمها كوجبة سريعة.

قطعي البطاطس إلى مكعبات صغيرة واسلقيها حتى تصبح طرية، ثم ضعيها في طاسة غير لاصقة مع القليل من الزيت والتوابل.

أضيفي البيض فوقها، وغطي الطاسة حتى ينضج البيض، ثم قدميها ساخنة مع الخبز والسلطة.

4- بطاطس مهروسة بالخضروات

بدلًا من تقديم البطاطس المهروسة بالطريقة التقليدية، يمكنكِ إضافة الخضراوات إليها.

اسلقي البطاطس واهرسيها، ثم أضيفي الجزر المسلوق والبازلاء أو الذرة مع القليل من الحليب والتوابل.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم، ويمكن تقديمها كطبق جانبي بجانب البروتين.

5- صينية البطاطس بالطماطم والبصل

قطعي البطاطس إلى شرائح متوسطة، ثم رصيها في صينية مع شرائح البصل والطماطم.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم والقليل من الزيت، ثم اسكبي كمية مناسبة من الماء أو الشوربة.

غطي الصينية في البداية، ثم ارفعي الغطاء في النهاية حتى تنضج البطاطس ويحصل الوجه على لون شهي.

6- بطاطس محشية بالجبنة

اسلقي حبات البطاطس حتى تصبح طرية، ثم اتركيها تهدأ قليلًا وافتحيها من المنتصف.

افرغي جزءًا من الداخل واخلطيه مع الجبن والفلفل الأسود والذرة أو الفلفل الألوان، ثم أعيدي الخليط إلى البطاطس.

ضعيها في الفرن عدة دقائق حتى تذوب الجبنة، وستحصلين على طبق بسيط ومشبع بمكونات متوفرة في المنزل.

7- بطاطس بالزبادي والثوم

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة خفيفة وسريعة، جربي البطاطس المسلوقة مع صوص الزبادي والثوم.

اسلقي البطاطس وقطعيها إلى مكعبات، ثم اخلطي الزبادي مع الثوم المفروم ورشة من الملح والفلفل الأسود والليمون.

أضيفي الصوص إلى البطاطس وقلبيها برفق، ويمكن تزيين الطبق بالبقدونس أو الشبت.

البطاطس.. اختيارات أكثر من القلي

الميزة في البطاطس أنها من المكونات التي يمكن تطويعها في وصفات كثيرة، ولا يشترط تحضيرها دائمًا عن طريق القلي، فالخبز في الفرن أو السلق أو الطهي في طاسة غير لاصقة يمكن أن يمنحكِ وصفات متنوعة، خاصة عند إضافة الخضراوات أو البيض أو الجبن والتوابل المختلفة.