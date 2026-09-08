زيت طبيعي غير متوقع يعالج نزلات البرد والأنفلونزا

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن علاج طبيعي لنزلات البرد والإنفلونزا وأبرزها زيت الريحان.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك يعد زيت الريحان ضمن قائمة الزيوت العطرية التي تُساعد في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا وعلى سبيل المثال، أدرجت مجلة ريدرز دايجست زيت الريحان العطري في هذه القائمة، وسلطت الضوء على خصائصه المضادة للتشنج، والتي تُعطي أفضل النتائج عند استنشاق بخاره أو شرب شاي مُعدّ منه.

علاقة الريحان بعلاج البرد

تُسبب الفيروسات كلاً من نزلات البرد والإنفلونزا، وقد أظهرت الأبحاث أن زيت الريحان مُضاد طبيعي للفيروسات لذا، قد يكون الأمر مُفاجئاً، ولكنه صحيح، أن زيت الريحان يُمكن استخدامه كعلاج طبيعي لنزلات البرد .

إذا كنت مريضًا، يمكنك نشر الزيت في جميع أنحاء منزلك، أو إضافة قطرة أو قطرتين إلى حمام البخار، أو صنع مرهم بخاري منزلي الصنع باستخدام زيت الأوكالبتوس وزيت الريحان والذي يمكن تدليكه على الصدر لفتح الممرات الأنفية.