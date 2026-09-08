تشكيل الزمالك في مواجهة أبو قير للأسمدة في الدوري.. ثلاثي هجومي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمد السيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري ومحمود جهاد وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم" إيشو" وأحمد شريف وناصر منسي.