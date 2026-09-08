قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار تفتح تحقيقا ضد واردات سيراميك وبورسلين مدعومة من الهند.. تفاصيل
الخميس.. انتهاء فترة التقديم على 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة
وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين للتقاضي الجنائي عن بُعد
ترامب: إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي
جنش يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الدوري المصري
مسئولة يمنية: المجلس الرئاسي لديه توجه صارم لاستعادة مؤسسات الدولة
مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشروعات الإنتاجية والخدمية
تفجير إسرائيلي جديد في المنصوري جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في الدوري
الأزهر يدين جريمة تمزيق المصحف بنيويورك على يد متطرف يميني.. ويؤكد: لا حرية في المساس بمقدسات المسلمين
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس تاليس العالمية لبحث توسيع التعاون الصناعي والتكنولوجي بمعرض العلمين
مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين للتقاضي الجنائي عن بُعد

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

* إتاحة التسجيل الإلكتروني بمنصة خدمات المحامين الرقمية على نحو يمكنهم من حضور الجلسات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونياً
* الانتهاء من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بأربع محاكم استئناف (القاهرة، الإسكندرية، طنطا، أسيوط) على المنظومة الرقمية للتقاضي عن بُعد، مع استكمال التدريب بباقي المحاكم تباعاً
 

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق "منصة خدمات السادة المحامين" عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل بها؛ تمهيداً للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد مطلع الشهر القادم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمقرر دخوله حيز النفاذ اعتباراً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦.
وتتيح المنصة الجديدة ل المحامين حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور محاضر الجلسات إلكترونياً، فضلاً عن إخطارهم بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة(SMS) على هواتفهم المحمولة، بما يُسهم في اختصار زمن إجراءات الدعوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى التواجد بمقرات المحاكم مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المُنصفة. كما أتاحت الوزارة مقاطع مرئية (فيديوهات شارحة) توضح خطوات التسجيل والاستفادة المُثلى من كافة الخدمات المقدمة لتيسير التعامل مع المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل عن الانتهاء الكامل من تدريب قضاة محاكم الجنايات، وأمناء سر الجلسات، والمحامين بدوائر محاكم استئناف
(القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط)؛ للتدريب على المنظومة الرقمية المستحدثة للتقاضي عن بُعد، والتي تتضمن آليات ربط إلكتروني مشفر ومُؤمَّن لحضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد، إلى جانب تفعيل منظومة تحويل الصوت إلى نص لميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة.
وتؤكد وزارة العدل استمرار خطتها التدريبية والتوعوية المكثفة؛ والانتهاء خلال الشهر الجاري من تدريب السادة القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف: المنصورة وبني سويف وقنا، بما يكفل الجاهزية الكاملة لكافة الدوائر القضائية على مستوى الجمهورية تزامناً مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.

وزير العدل القضاة المحامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

ترشيحاتنا

مي عز الدين

مي عز الدين تخطف الأنظار على الشاطئ

درة

درة تشارك جمهورها صوره نادرة من الطفولة

مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

تفاصيل العرض العالمي لفيلم حوار مع البحر بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

بالصور

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد