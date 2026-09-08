وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين للتقاضي الجنائي عن بُعد

* إتاحة التسجيل الإلكتروني بمنصة خدمات المحامين الرقمية على نحو يمكنهم من حضور الجلسات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونياً

* الانتهاء من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بأربع محاكم استئناف (القاهرة، الإسكندرية، طنطا، أسيوط) على المنظومة الرقمية للتقاضي عن بُعد، مع استكمال التدريب بباقي المحاكم تباعاً



أعلنت وزارة العدل عن إطلاق "منصة خدمات السادة المحامين" عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل بها؛ تمهيداً للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد مطلع الشهر القادم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمقرر دخوله حيز النفاذ اعتباراً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦.

وتتيح المنصة الجديدة ل المحامين حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور محاضر الجلسات إلكترونياً، فضلاً عن إخطارهم بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة(SMS) على هواتفهم المحمولة، بما يُسهم في اختصار زمن إجراءات الدعوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى التواجد بمقرات المحاكم مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المُنصفة. كما أتاحت الوزارة مقاطع مرئية (فيديوهات شارحة) توضح خطوات التسجيل والاستفادة المُثلى من كافة الخدمات المقدمة لتيسير التعامل مع المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل عن الانتهاء الكامل من تدريب قضاة محاكم الجنايات، وأمناء سر الجلسات، والمحامين بدوائر محاكم استئناف

(القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط)؛ للتدريب على المنظومة الرقمية المستحدثة للتقاضي عن بُعد، والتي تتضمن آليات ربط إلكتروني مشفر ومُؤمَّن لحضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد، إلى جانب تفعيل منظومة تحويل الصوت إلى نص لميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة.

وتؤكد وزارة العدل استمرار خطتها التدريبية والتوعوية المكثفة؛ والانتهاء خلال الشهر الجاري من تدريب السادة القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف: المنصورة وبني سويف وقنا، بما يكفل الجاهزية الكاملة لكافة الدوائر القضائية على مستوى الجمهورية تزامناً مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.