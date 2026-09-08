قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 طائرة و50 عرضًا جويًا.. اللواء نصر سالم يكشف أهمية معرض العلمين للطيران والفضاء
نيويورك تنشر 170 ألف وثيقة عن تلوث الهواء عقب هجمات 11 سبتمبر
متى يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر؟.. أمين الإفتاء يوضح
سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف أمام سموحة في الشوط الأول
رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مبعوث كينيا تعزيز التعاون في التصنيع الأخضر
المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: 29 موجة إزالة لمواجهة التعديات.. ولا أحد فوق القانون
سفيان أمرابط يعلن عدم تمثيل المغرب مجددًا بسبب محمد وهبي
18.5 ألف نازح في 72 ساعة جراء تصاعد القتال غربي اليمن
تشكيل إنتر ميلان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
جيش الاحتلال: لن نسمح بتهديدات وجودية.. وقدرات إيران ومحورها تضررت بشدة
تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. مورينيو يدفع بالقوة الضاربة
كل اللي يخطر على البال اتعمل بالجهود الذاتية.. وكيلة مدرسة توثق جاهزية المدرسة قبل الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
آية التيجي

شاركت الفنانة منة فضالي في ترند الثمانينيات بإطلالة مستوحاة من أجواء هذه الفترة، لتستعيد موضة وملامح هذه الحقبة، لتظهر بإطلالة مختلفة تجمع بين الألوان الجريئة والتفاصيل المستوحاة من أزياء الماضي.

منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات

ظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة تحمل الطابع المميز لموضة الثمانينيات، حيث ارتدت جاكيت رياضيا بألوان زاهية ومتداخلة من الأزرق والوردي والبنفسجي، ونسقته مع توب أبيض وبنطلون جينز واسع بخصر مرتفع.

وأكملت إطلالتها بحزام أسود عريض، إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات الذهبية، بينما اعتمدت أساور متعددة الألوان وساعة، لتضيف لمسة أكثر جرأة وحيوية إلى اللوك.

تسريحة شعر منة فضالي مستوحاة من الثمانينيات

ولم تقتصر أجواء الثمانينيات على الملابس فقط، إذ ظهرت منة فضالي بتسريحة شعر كثيفة ومموجة، مع غرة أمامية وحجم واضح للشعر، وهي من أبرز السمات التي اشتهرت بها تسريحات الشعر خلال تلك الفترة.

كما ظهرت بمكياج يبرز ملامح الوجه بشكل ناعم، مع التركيز على العينين والشفاه، بينما منحتها الابتسامة لمسة من الحيوية تناسب أجواء جلسة التصوير.

منة فضالي

منة فضالي تستعيد موضة الماضي

واعتمدت جلسة التصوير على أجواء تعكس حقبة الثمانينيات، إذ ظهرت منة فضالي أمام سيارة كلاسيكية، مع تصميم بصري يحمل عبارة "Back to the 80's"، ما عزز فكرة العودة إلى أجواء تلك الفترة واستعادة أبرز ملامحها في الموضة.

وتفاعل الجمهور مع ظهور منة فضالي بهذا اللوك المختلف، خاصة مع عودة العديد من صيحات موضة الثمانينيات إلى الظهور مجددًا، سواء في الملابس أو تسريحات الشعر أو الإكسسوارات.

منة فضالي إطلالة منة فضالي منة فضالي ترند الثمانينات منة فضالي في الثمانينات ترند الثمانينات موضة الثمانينات أزياء الثمانينات إطلالات منة فضالي منة فضالي اليوم صور منة فضالي إطلالة الفنانة منة فضالي أزياء الفنانات أحدث إطلالات منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

ارتفاع أسعار الذهب في شهر سبتمبر

ارتفاع 120 جنيها في عيار 24 .. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يصدر قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه

وزير التخطيط يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي

وزير التخطيط يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة

جانب من الحدث

وزير التخطيط يطرح الرؤية المصرية الشاملة لـ "الاستثمار 4.0" ويُعلن تفعيل نظام "المسار السريع" للتجمعات الصناعية

بالصور

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد