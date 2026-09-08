صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة منة فضالي في ترند الثمانينيات بإطلالة مستوحاة من أجواء هذه الفترة، لتستعيد موضة وملامح هذه الحقبة، لتظهر بإطلالة مختلفة تجمع بين الألوان الجريئة والتفاصيل المستوحاة من أزياء الماضي.

منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات

ظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة تحمل الطابع المميز لموضة الثمانينيات، حيث ارتدت جاكيت رياضيا بألوان زاهية ومتداخلة من الأزرق والوردي والبنفسجي، ونسقته مع توب أبيض وبنطلون جينز واسع بخصر مرتفع.

وأكملت إطلالتها بحزام أسود عريض، إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات الذهبية، بينما اعتمدت أساور متعددة الألوان وساعة، لتضيف لمسة أكثر جرأة وحيوية إلى اللوك.

تسريحة شعر منة فضالي مستوحاة من الثمانينيات

ولم تقتصر أجواء الثمانينيات على الملابس فقط، إذ ظهرت منة فضالي بتسريحة شعر كثيفة ومموجة، مع غرة أمامية وحجم واضح للشعر، وهي من أبرز السمات التي اشتهرت بها تسريحات الشعر خلال تلك الفترة.

كما ظهرت بمكياج يبرز ملامح الوجه بشكل ناعم، مع التركيز على العينين والشفاه، بينما منحتها الابتسامة لمسة من الحيوية تناسب أجواء جلسة التصوير.

منة فضالي

منة فضالي تستعيد موضة الماضي

واعتمدت جلسة التصوير على أجواء تعكس حقبة الثمانينيات، إذ ظهرت منة فضالي أمام سيارة كلاسيكية، مع تصميم بصري يحمل عبارة "Back to the 80's"، ما عزز فكرة العودة إلى أجواء تلك الفترة واستعادة أبرز ملامحها في الموضة.

وتفاعل الجمهور مع ظهور منة فضالي بهذا اللوك المختلف، خاصة مع عودة العديد من صيحات موضة الثمانينيات إلى الظهور مجددًا، سواء في الملابس أو تسريحات الشعر أو الإكسسوارات.