الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

حسم المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار إعفاء مدير مدرسة برقطا الإعدادية من منصبه، مؤكدًا أن القرار لم يكن بسبب ارتدائه الجلباب، وإنما جاء على خلفية ما تم رصده خلال الجولة الميدانية من سوء حالة المدرسة وعدم التعامل مع المشكلات بالشكل المطلوب.



وأوضح محافظ القليوبية أن مدير المدرسة كان يتعين عليه، في ظل وجود مشكلات واحتياجات واضحة داخل المدرسة، التحرك وطلب الدعم من الجهات المختصة والعمل على معالجة أوجه القصور، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات الكافية، واكتفى، بحسب تقييم الجولة، بمشاهدة الوضع القائم.

وأكد المحافظ أن ارتداء الجلباب ليس معيارًا لتقييم أداء أي مسؤول، وأن الحساب يكون على مستوى الالتزام بالمسؤوليات والقدرة على إدارة المنشأة والتعامل مع المشكلات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمدرسة تستقبل الطلاب وتحتاج إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ولائقة.

وكان محافظ القليوبية قد أجرى أمس جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مدارس المحافظة، للوقوف على استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تفقد حالة المباني والفصول ودورات المياه والمرافق وأعمال النظافة والصيانة، ووجه بسرعة التعامل مع الملاحظات التي تم رصدها.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة شملت أربع مدارس، ولم تكن جميعها في الحالة نفسها، حيث تبين أن حالة إحدى المدارس كانت جيدة، بينما كانت حالة مدرسة أخرى ممتازة، في الوقت الذي تم فيه رصد عدد من أوجه القصور والاحتياجات في مدارس أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.