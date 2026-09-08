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شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه

بيزيرا
بيزيرا
يارا أمين

كشف الإعلامي محمد شبانة عن كواليس جديدة داخل نادي الزمالك، في ظل حالة الغضب بين عدد من لاعبي الفريق بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، إلى جانب عدد من الملفات الخاصة باللاعبين.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "يقال إن لاعيبة الزمالك رفضت الاجتماع مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بسبب وجود غضب وثورة بسبب مستحقاتهم المتأخرة، والبعض الآخر يقول إن اللاعبين الكبار مثل عمر جابر هم من فضلوا أن يجتمعوا هم فقط مع رئيس النادي بعيدًا عن باقي اللاعبين حتى لا يحدث تجاوز، وهذا خير ما فعله اللاعب".

وأضاف: "عمر جابر طلب من رئيس النادي تسديد نصف مستحقات اللاعبين حاليًا، والنصف الآخر خلال شهر".

وتابع شبانة: "لاعيبة الزمالك مدايقة من تصريحات الإدارة بحصول بيزيرا على جميع مستحقاته، وهناك غضب من اللاعب".

وكشف: "كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا للفريق في جلستهم مع حسين لبيب، وطلبوا بيعه".

الإعلامي محمد شبانة نادي الزمالك cbc الزمالك حسين لبيب بيزيرا

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