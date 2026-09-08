مدرب البنك الأهلي: خضنا لقاء غزل المحلة بتعليمات أيمن الرمادي

أعرب عاصم صلاح، المدرب العام لنادي البنك الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفريق الانتصار على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عاصم صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «خضنا المباراة من أجل أن نهدي الانتصار للكابتن أيمن الرمادي»، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها المدير الفني للبنك الأهلي.

وأضاف صلاح: «تواصلت مع أيمن الرمادي قبل المباراة وقبل إعلان تشكيل اللقاء، وتواصلت معه بين الشوطين وبعد نهاية المباراة، وخضنا اللقاء بتعليماته».

وأشار صلاح إلى أن الكابتن أيمن الرمادي بارك للاعبين بعد المباراة، وأبلغهم أنهم كانوا الأفضل في اللقاء.

وحول الحالة الصحية لأيمن الرمادي، قال صلاح: «الحمد لله حالة أيمن الرمادي مستقرة، وسيعود لممارسة مهام عمله في الملعب في الأسبوع المقبل».