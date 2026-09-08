كلمة كسرت قلبي.. يسرا تكشف كواليس قرار الانفصال في زواجها الأول

قالت الفنانة يسرا إن فكرة «الفيتو» في فيلم «الست لما - ڤيتو» تتعلق بالنساء اللاتي يحتجن إلى قول «لا» في الوقت المناسب، موضحة أن نهاية الفيلم تؤكد أن المقصود هم الرجال الذين يعاملون السيدات بشكل خاطئ، وليس جميع الرجال.



وأضافت يسرا، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع على قناة «النهار»، الاثنين، أن هناك سيدات قد يخفن من قول «لا» حتى لا يدفعن الثمن، مؤكدة أن هناك لحظة يجب فيها أن تقول المرأة «لا»، وهي اللحظة التي يُهدر فيها حقها تمامًا.

وتابعت: «ومش كل حاجة لا، فيه ستات كندية برضه أنا مش معاهم»، مضيفة أنها قالت «لا» كثيرًا في حياتها، وكان ذلك يتسبب في انكسار قلبها في الماضي، قائلة: «لو قلتي لا تبقي قدها، لو ما قلتيهاش تبقي مش قدها، علشان لو رجعتي فيها هيتعرف إنك رجعتي فيها».



وعن قرار الانفصال في زواجها الأول، قالت يسرا إنه كان يجب أن تتخذ هذا القرار، معبرة عن اقتناعها الكامل به، موضحة أنها كانت ترغب في الإنجاب خلال زواجها الأول، وحملت مرة أو مرتين، لكن الحمل لم يكتمل.



واستكملت أنها تحمد الله على عدم إنجابها، موضحة أن الحياة حاليًا ليست مثل الماضي، وأن الظروف تغيرت، قائلة إن «القهرة أصبحت صعبة للغاية».

تحرص على الجلوس معه لكسر الحاجز وجعله يشعر بالراحة



وتحدثت يسرا عن كواليس الفيلم، قائلة إن ضيوف الشرف الذين شاركوا في العمل أضافوا إليه، مضيفة أنها عندما ينضم شخص جديد إلى العمل للمرة الأولى في الفن، تحرص على الجلوس معه لكسر الحاجز وجعله يشعر بالراحة.