موقف إمام عاشور من الانضمام لمنتخب مصر قبل معسكر سبتمبر

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، حسم موقف إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، من الانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل، في ظل غياب اللاعب عن مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

ووفقًا للتقارير، طلب الجهاز الفني للمنتخب من النادي الأهلي التقارير الطبية الخاصة بإمام عاشور، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد مدى جاهزيته للمشاركة مع الفراعنة.

وكان إمام عاشور قد غاب عن الأهلي منذ انطلاق الموسم الحالي، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية ثم آلام في منطقة الحوض، إلا أن اللاعب أكد للجهاز الطبي جاهزيته للعودة إلى المشاركة بشكل طبيعي.

وتشير التقارير إلى أن حسام حسن يدرس ضم إمام عاشور إلى قائمة المنتخب، رغم عدم مشاركته مع الأهلي في المباريات الماضية، على أن يتحدد موقفه النهائي وفقًا لمدى جاهزيته الطبية والبدنية.

ويستعد منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، وسط ترقب لإعلان القائمة النهائية للفراعنة خلال الفترة المقبلة.