شهيد الشهامة.. زياد قصة بطل ضحى بنفسه لإنقاذ 6 آخرين بالإسكندرية

اكد الإعلامي عمرو الليثي، أن هناك مواقف في الحياة لا تُقاس بالسنين، ولكن تُقاس بمدى النبل والتضحية التي من الممكن أن تجعلنا في حالة انبهار وإعجاب وتقدير".

وأضاف: "الليلة لن نتحدث عن حادث غرق، لكننا أمام ملحمة بطولية لشاب مصري في عمر الورد، شاب علمنا معنى الشهامة والفداء والتضحية. بطلنا هو زياد، الصغير في سنه والكبير في إنسانيته".

ملحمة بطولية على شواطئ الإسكندرية



وتابع: "رأى 6 أشخاص يصارعون الموت والأمواج في أحد شواطئ الإسكندرية. لم يتردد لحظة واحدة، وأنقذ الأول والثاني حتى السادس، ليُتم رسالته الإنسانية بنجاح، لكن ابتلعه البحر ليرحل شهيداً، تاركاً خلفه السيرة العطرة ودموع أسرته التي لا تجف".

واستضاف الليثي والد زياد الأستاذ محمد أحمد، ووالدته الفت عبد الرحمن للحديث عن ابنهم الشهيد، وكيف تحول موقفه إلى رمز للبطولة والتضحية.

وقال والد الشهيد زياد: "ابني كان شهماً ورجلاً بمعنى الكلمة، وكان يحب الخير ومساعدة الناس. وفي هذا اليوم وجد زياد عدداً من الشباب يصارعون الموت في أحد الشواطئ المغلقة، فلم يتحمل أن يتركهم يموتون غرقاً، وذهب لإنقاذهم. وبالفعل نجح في إنقاذهم، ولكنه لقي ربه ولم يستطع النجاة".

وأضاف: "كان ولداً صالحاً يقف بجواري وبجوار أمه، ويساعد إخوته. كان يعمل من أجل مساعدة أسرته وإخوته وهو لا يزال يدرس في الثانوية العامة".

والدته باكية: "كان حنيناً وطيباً"



بينما بكت والدته وهي تتذكر زياد قائلة: "كان حنيناً وطيباً ورجلاً بمعنى الكلمة، ويساعد كل محتاج".



وكانت تحتضن آخر ملابس له قبل فراقه، وانهارت بالدموع على ابنها الغالي.

عمرو الليثي: "أمام بطل حقيقي ضحى بنفسه"



وعقب الإعلامي د. عمرو الليثي وهو يبكي: "نحن أمام بطل حقي ضحى بنفسه من أجل إنقاذ أرواح كانت تغرق. ومحافظة الإسكندرية كرمته وأطلقت اسمه على الشاطئ وكرمت أسرته، وهذا دليل على ما قدمه الفقيد الغالي".