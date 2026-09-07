تعتبر البطاطس المقرمشة من الأكلات المحببة للكبار والصغار، لكن القلي في كمية كبيرة من الزيت يجعلها أكثر دسمًا، كما أن تنظيف الزيت بعد تحضيرها قد يكون مزعجًا. لذلك تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن للحصول على قوام ذهبي ومقرمش من الخارج، مع الحفاظ على قلب البطاطس طريًا من الداخل.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن

والسر في نجاح البطاطس المقرمشة ليس في استخدام كمية كبيرة من الزيت، وإنما في اتباع عدة خطوات بسيطة أثناء تجهيز البطاطس وتسويتها، للشيف سارة الحافظ.

مقادير البطاطس المقرمشة في الفرن

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

1 كيلو بطاطس.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

رشة زعتر أو روزماري حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن

ابدئي بغسل البطاطس جيدًا وتقشيرها إذا كنتِ تفضلين ذلك، ثم قطعيها إلى أصابع متقاربة في الحجم حتى تنضج في الوقت نفسه.

السر الأول.. نقع البطاطس

ضعي أصابع البطاطس في وعاء يحتوي على ماء بارد لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، ثم صفيها جيدًا.

تساعد هذه الخطوة على التخلص من جزء من النشا السطحي الموجود على البطاطس، وهو ما يساعد على الحصول على قوام أفضل عند التسوية.

بعد النقع، جففي البطاطس جيدًا جدًا باستخدام منشفة نظيفة أو مناديل المطبخ. وهذه الخطوة مهمة لأن وجود كمية كبيرة من المياه على سطح البطاطس قد يمنعها من الحصول على القرمشة المطلوبة.

السر الثاني.. النشا

ضعي البطاطس الجافة في وعاء، ثم أضيفي النشا وقلبيها جيدًا حتى تغطي طبقة خفيفة جميع القطع.

لا تحتاجين إلى كمية كبيرة من النشا، لأن الهدف هو تكوين طبقة رقيقة تساعد على إعطاء البطاطس سطحًا مقرمشًا أثناء دخولها الفرن.

بعد ذلك أضيفي الزيت والتوابل مثل البابريكا والثوم البودرة والفلفل الأسود، وقلبي المكونات حتى تتوزع على البطاطس بالكامل.

السر الثالث.. لا تكدسي البطاطس

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة مرتفعة، ثم افردي البطاطس في صينية واسعة مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين القطع قدر الإمكان.

وهذه من أهم الخطوات للحصول على بطاطس مقرمشة في الفرن؛ لأن وضع كمية كبيرة من البطاطس فوق بعضها يجعلها تتعرض للبخار بدلًا من الحرارة الجافة، فتخرج طرية بدلًا من أن تكون مقرمشة.

ضعي الصينية في الفرن واتركي البطاطس حتى تبدأ في اكتساب اللون الذهبي، ثم قلبيها على الجانب الآخر حتى تتحمر بشكل متساوٍ.

كيف تحصلين على بطاطس مقرمشة مثل المطاعم؟

هناك عدة تفاصيل صغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في النتيجة النهائية.

أولًا، اختاري بطاطس مناسبة للقلي أو الخَبز، وابتعدي عن الثمار التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

ثانيًا، لا تهملي خطوة التجفيف بعد النقع.

ثالثًا، لا تضعي كمية كبيرة من الزيت؛ فطبقة خفيفة تكفي لتغليف البطاطس.

رابعًا، لا تخرجي البطاطس من الفرن بمجرد تغير لونها، بل اتركيها حتى تصل إلى درجة القرمشة التي تفضلينها، مع مراقبتها حتى لا تحترق.

هل يمكن عمل البطاطس في الفرن بدون نشا؟

نعم، يمكن تحضير البطاطس في الفرن من دون نشا، لكن استخدام كمية صغيرة منه قد يساعد في تكوين طبقة خارجية أكثر قرمشة.

وإذا لم يتوفر النشا، يمكنك الاعتماد على النقع والتجفيف الجيد، مع عدم تكديس البطاطس في الصينية ورفع حرارة الفرن في مرحلة التسوية المناسبة.

سر البطاطس الذهبية

للحصول على أفضل نتيجة، سخني الصينية أو الفرن مسبقًا، ثم ضعي البطاطس بعد تجهيزها مباشرة. كما يفضل عدم تغطية الصينية أثناء التسوية، لأن البخار الناتج عن التغطية يجعل سطح البطاطس أكثر ليونة.