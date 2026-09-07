وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

حدد مسئولو نادي الزمالك المقابل المالي للموافقة على رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل تمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف خارج النادي، واستمرار غيابه عن التدريبات وعدم عودته إلى القاهرة حتى الآن.

واستقر مسئولو الزمالك على طلب 6 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا، مع التأكيد على عدم الدخول في أي مفاوضات أو مناقشة عروض تخص اللاعب قبل عودته إلى القاهرة وعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي.

يأتي ذلك في ظل انقطاع اللاعب عن الفريق ورفضه العودة للانضمام إلى فترة الإعداد والمشاركة في التدريبات والمباريات، رغم تمسك مسئولي الزمالك بضرورة انتظامه مع الفريق.

الزمالك يشترط عودة بيزيرا قبل حسم مستقبله

ويتمسك نادي الزمالك بموقفه تجاه أزمة خوان بيزيرا، حيث يرفض مناقشة أي حلول أو مقترحات بشأن مستقبل اللاعب قبل عودته إلى القاهرة وانتظامه في تدريبات الفريق، على أن يتم التعامل مع الأزمة وفقًا للوائح الداخلية للنادي وبنود عقد اللاعب.

الزمالك يواصل تطبيق اللائحة على بيزيرا

ويواصل مسئولو الزمالك تطبيق اللائحة الداخلية على خوان بيزيرا، مع توقيع العقوبات المالية المقررة عن كل يوم يغيب فيه اللاعب عن التدريبات دون الحصول على موافقة النادي، وذلك لحين عودته وانتظامه مع الفريق.