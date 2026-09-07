عربية وأجنبية.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر 2026، وتحديدا في تمام الساعة السابعة مساءً، هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

سرعة الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي

​ودعت الوزارة في بيان لها، الطلاب الذين لم يفرغوا من تسجيل رغباتهم إلى سرعة الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي (www.tansik.digital.gov.eg) لإتمام العملية قبل حلول الموعد المحدد، مشددةً على أهمية مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بصورة نهائية بعد إتمام التسجيل.

​وأكدت الوزارة أن عملية التنسيق تتم حصرياً عبر القنوات الإلكترونية الرسمية ووفقاً للقواعد والضوابط المنظمة للقبول بالجامعات، مهيبةً بالطلاب وأولياء الأمور ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة وعدم الانسياق وراء أي مصادر غير رسمية للحصول على المعلومات.

دفعة جديدة من الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية)

و​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل وقواعد قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية) للعام الجامعي 2026، لتحديد مساراتهم التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية وفقاً لنسب ومعدلات مجموع القبول.

​شروط ومجموع القبول لشهادات نظام الثلاث سنوات

​تضمن البيان الصادر عن الوزارة تحديد الحد الأدنى للقبول لحملة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات (التجارية، الصناعية، الزراعية، والسياحة والفنادق) بنسبة حد أدنى تبلغ 60% فأكثر.

​قواعد القبول لشهادات نظام الخمس سنوات والمعاهد المتوسطة

​بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية)، بالإضافة إلى دبلوم السالزيان دون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز، فقد تقرر قبولهم بنسبة حد أدنى 60% فأكثر.

ووضعت الوزارة شروطاً خاصة لحملة دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام)، حيث اشترط لقبولهم حصولهم على نسبة مجموع 75% فأكثر.

​ميزة استثنائية لخريجي المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية

​وفي خطوة لتيسير المسار الأكاديمي، أشار البيان إلى أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يمكنهم تقديم أوراقهم مباشرة وبصورة منتظمة بالمكاتب والمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم مباشرة بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

​المواعيد الرسمية للتقديم

و​حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإطار الزمني لتلقي أوراق الطلاب المتقدمين، حيث ينطلق التقديم رسميًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.

​ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة الالتزام بالموعد المحدد ومتابعة الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالبيان للتعرف على أية مستجدات إضافية.