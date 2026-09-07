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مع بدء العام الدراسي الجديد.. دليل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع بدء العام الدراسي الجديد.. دليل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

القطار الكهربائي الخفيف
القطار الكهربائي الخفيف
قسم الخدمات

​أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بشبكة خطوط السكك الحديدية والمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومونوريل شرق النيل، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ويشمل التشغيل انتظاماً كاملاً في جداول الرحلات، والدفع بعدد من القطارات الإضافية، وتفعيل خطط الطوارئ وتكثيف التنسيق الأمني لخدمة الركاب والطلاب.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والقطارات

​ويعمل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمعدل إجمالي يبلغ 243 رحلة يومياً، وفقاً للمواعيد والتفاصيل الآتية:

​مواعيد التشغيل اليومية

ساعات العمل: يبدأ التشغيل يومياً في تمام الساعة 6:00 صباحاً ويستمر حتى الساعة 11:00 مساءً.

زمن التقاطر: قطار واحد كل 8 دقائق في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة الصباحية وبعد الظهر.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

​قيام أول وآخر القطارات

من محطة عدلي منصور:

  • ​قيام أول قطار في اتجاه الفنون والثقافة (أو العكس): الساعة 6:00 صباحاً.
  • ​قيام قطارين مباشرين من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 7:30 صباحاً والساعة 8:00 صباحاً.
  • ​قيام آخر قطار في اتجاه الفنون والثقافة (أو العكس): الساعة 10:15 مساءً.
  • ​قيام آخر قطار في اتجاه محطة بدر: الساعة 10:45 مساءً.
القطار الكهربائي الخفيف

من محطة بدر:

  • ​قيام أول قطار في اتجاه عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحاً.
  • ​قيام أول قطار في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة): الساعة 6:49 صباحاً.
  • ​قيام آخر قطار في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة): الساعة 10:10 مساءً.

من محطة العبور الجديدة (المعرفة):

  • ​قيام أول قطار: الساعة 7:00 صباحاً.
  • ​قيام آخر قطار في اتجاه بدر: الساعة 10:27 مساءً.
القطار الكهربائي الخفيف

​أماكن استخراج التذاكر والاشتراكات

و​توفر الهيئة شبابيك صرف التذاكر المتاحة على مدار اليوم بجميع محطات القطار الكهربائي الخفيف البالغ عددها 12 محطة لاستخراج التذاكر وخدمات الركوب.

وتشمل محطات القطار الكهربائي الخفيف: (عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - نيو هليوبوليس - بدر - الروبيكي - حدائق العاصمة - مطار العاصمة - الفنون والثقافة - المنطقة الصناعية - مدينة المعرفة).

القطار الكهربائي الخفيف

استعدادات لبدء العام  الدراسي الجديد

وكانت أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً ، أشارت فيه إِلى أن الفريق كامل الوزير وزير  النقل، قد أصدر تعليمات مشددة لقيادات كل من  الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق برفع درجة الاستعداد بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

القطار الكهربائي الخفيف

وأشار البيان، إلى أن وزير النقل، قد شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك الإعلان المستمر عن اماكن اشتراكات الطلبة بالمحطات وعن وسائل الدفع المتنوعة للحصول على تذاكر القطارات تسهيلا على الطلاب بالإضافة إلى التشغيل المرن وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة أوقات الذروة.

القطار الكهربائي الخفيف LRT قطار LRT مواعيد القطار الكهربائي الخفيف مترو الأنفاق مونوريل شرق النيل وزارة النقل

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