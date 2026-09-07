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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب مخاوف اضطراب الإمدادات

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد ‌المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط، جراء ‌الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.


وارتفعت العقود الآجلة لخام ‌برنت 52 سنتا أو ما يعادل نسبته 0.54 في المئة إلى 96.80 دولار للبرميل، بينما ‌صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 92.14 دولار للبرميل.
وكان خام برنت صعد 7.8 بالمئة الأسبوع الماضي، بينما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 10 بالمئة، بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران هجماتهما، مما أدى إلى انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.

أسعار النفط اضطراب طويل الأمد الشرق الأوسط الهجمات المتبادلة الولايات المتحدة وإيران مضيق هرمز

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