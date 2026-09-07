موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة القادمة بالدوري.. والقنوات الناقلة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز؛ عندما يستضيف أبو قير للأسمدة، بعد انتهاء مهمته القارية أمام “إيه إس بورت” الجيبوتي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.