الزمالك: طلبنا هذا المبلغ لبيع بيزيرا لشباب الأهلي الإماراتي

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل المفاوضات السابقة الخاصة بعرض شباب الأهلي الإماراتي لضم خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأبيض.

وأوضح غريب خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الزمالك حدد مطالبه المالية للموافقة على رحيل اللاعب، حيث اشترط الحصول على 6 ملايين دولار قيمة أساسية للصفقة، إلى جانب مليون دولار أخرى كحوافز ومزايا إضافية، فضلًا عن الاحتفاظ بنسبة من عائد إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.



وأكد أن هذه المطالب تعكس تمسك النادي بحقوقه المالية، ورغبته في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الصفقة.