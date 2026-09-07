محمد عبد الجليل: لو عرض علي تدريب الأهلي والزمالك سأختار بيراميدز

كشف محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، عن النادي الذي يفضل تولي مسؤولية تدريبه حال تلقيه عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه سيختار تدريب بيراميدز حال حصوله على فرصة تدريب الأندية الثلاثة.

وأوضح أن اختياره لبيراميدز يأتي في ظل رؤيته لطبيعة العمل داخل الفريق وإمكاناته الحالية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي.

وأضاف أن تدريب القلعة الحمراء مسؤولية ضخمة، مؤكدًا أن اسم الأهلي كبير، ولا يستطيع أي مدرب تحمل هذه المهمة بسهولة، نظرًا لضغوطها الجماهيرية والإعلامية الكبيرة.