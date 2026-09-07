بى واى دى إم 9 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بى واى دى ام 9 موديل 2027

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى ام 9 موديل 2027، وتنتمي دى ام 9 لفئة السيارات الميني فان .

مواصفات بى واى دى ام 9 موديل 2027

زودت سيارة بى واى دى ام 9 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

بى واى دى ام 9 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بى واى دى ام 9 موديل 2027 بها، Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

محرك بى واى دى ام 9 موديل 2027

بى واى دى ام 9 موديل 2027

تحصل سيارة بى واى دى ام 9 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 275 حصان، وبها عزم دوران 315 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 20.39 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بى واى دى ام 9 موديل 2027

بى واى دى ام 9 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى ام 9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى ام 9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 849 ألف جنيه .