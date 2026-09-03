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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طرازات سيارات 2027 في السوق السعودي

طرازات سيارات 2027 في السعودية
طرازات سيارات 2027 في السعودية
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: شانجان UNI-S، وجايكو جي 5 كمفورت، و BAW 212 تي 01 أدفنشر، وجيتور داشينج ، وهافال جوليان .

شانجان UNI-S موديل 2027

تحصل سيارة شانجان UNI-S موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان UNI-S موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شانجان UNI-S موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 84 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شانجان UNI-S موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 97 ألف ريال سعودي .

جايكو جي 5 موديل 2027

تنتج سيارة جايكو جي 5 موديل 2027 قوة 147 حصان، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جايكو جي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جايكو جي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 55 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جايكو جي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 64 ألف ريال سعودي .

BAW 212 تي 01 موديل 2027

تستمد سيارة BAW 212 تي 01 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 248 حصان، وعزم دوران 415 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

BAW 212 تي 01 موديل 2027

تباع سيارة BAW 212 تي 01 موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 118 ألف ريال سعودي .

جيتور داشينج موديل 2027

قوة سيارة جيتور داشينج موديل 2027 تصل إلي 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور داشينج موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 70 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 84 ألف ريال سعودي .

هافال جوليان موديل 2027

عزم دوران سيارة هافال جوليان موديل 2027 يصل إلي 220 نيوتن/متر، وبها قوة 147 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هافال جوليان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 73 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 80 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 82 ألف ريال سعودي .

سوق السيارات السعودي طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات شانجان UNI S جايكو جي 5 كمفورت شانجان UNI S موديل 2027 جايكو جي 5 كمفورت موديل 2027 BAW 212 تي 01 أدفنشر موديل 2027 جيتور داشينج كومفورت موديل 2027 هافال جوليان موديل 2027 جوليان موديل 2027

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