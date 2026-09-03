قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسبانيا تستدعي السفير المغربي لديها بسبب «سبتة» و«مليلية»
وصية مؤثرة من شهيد فلسطيني.. عمر النعسان طلب أن يُلف جثمانه بعلمي مصر وفلسطين
في واقعة غير مسبوقة.. محكمة حوثية تحاكم مواطنين بسبب رصف طريق
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية
6 غيابات في الزمالك أمام بطل جيبوتي بموقعة دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدواجن تقفز 7 جنيهات.. ماذا يحدث في الأسواق؟
أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد
مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو
أنقذا حياته وحافظا على أمواله.. مسعفان يعيدان 200 ألف جنيه لمصاب في حادث
السكة الحديد : تعديلات مؤقتة على قطار 943 القاهرة - مطروح
سؤال برلماني لمواجهة صدمة «البرنامج العلاجي» وقرارات رسوب التلاميذ خلال 48 ساعة
بتمنى من ربنا الشفاء.. راندا البحيري تثير قلق جمهورها بصورة من المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم النجمة شيري عادل في حفل افتتاح دورته الرابعة

شيري عادل
شيري عادل
سعيد فراج

يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب النجمة شيري عادل خلال حفل افتتاح دورته الرابعة، المقرر إقامته يوم 10 سبتمبر المقبل، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة التي تضم ما يقرب من 15 فيلمًا سينمائيًا، ونحو 40 عملًا دراميًا، إلى جانب تجاربها في المسرح والإذاعة.

يأتي تكريم شيري عادل في إطار حرص مهرجان الغردقة لسينما الشباب على الاحتفاء بالتجارب الفنية المتميزة، وتقديم نماذج ملهمة للأجيال الجديدة من الفنانين، خاصة النجوم الذين بدأوا مشوارهم في سن مبكرة واستطاعوا أن يواصلوا حضورهم وتطورهم الفني عبر سنوات طويلة.

من جانبها، أعربت النجمة شيري عادل عن اعتزازها بهذا التكريم، مشددة على  أنها  تعتبره تكريمًا لأبناء وبنات جيلها الذين حالفهم الحظ بالعمل والظهور إلى جانب عدد من كبار وعظماء الوسط الفني.

وقالت "شيري ": إن تكريم الفنان بعد سنوات من العمل يمثل مسؤولية جديدة عليه، ويزيد من شغفه وحماسه لتقديم المزيد من الأعمال والأدوار، مشيرة إلى أنها منذ بدايتها الفنية تضع قناعة شخصية أساسية أمامها، وهي رفض تقديم أي شخصية لا تشعر بالاقتناع بها.

وأكدت على  أن اختيار الأدوار بالنسبة لها لا يعتمد فقط على مساحة الدور، وإنما على مدى قدرتها على تقديم شخصية مختلفة وإضافة شيء جديد إلى مسيرتها الفنية.

بدوره أكد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أن تكريم شيري عادل يأتي باعتبارها واحدة من أبرز نجمات جيلها، مشيرًا إلى أن خطواتها الفنية اتسمت دائمًا بالتأني والثبات والحرص على اختيار الأعمال التي تضيف إلى رصيدها الفني.

وأوضح أن شيري عادل قدمت خلال مشوارها عددًا من البطولات السينمائية والدرامية، إلا أنها في كل تجربة كانت تؤكد أن قيمة العمل ورسالة الدور هما المعياران الأساسيان في اختياراتها، وهو ما منح تجربتها خصوصيتها وجعلها تحافظ على حضورها لدى الجمهور.

بدوره قال الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب، إن شيري عادل تمثل تجربة فنية خاصة، لأنها بدأت مشوارها في وقت مبكر، وأتيحت لها فرصة مهمة للوقوف أمام مجموعة من كبار نجوم الفن المصري، وهو ما منح تجربتها ثراءً كبيرًا وساعدها على اكتساب خبرات مهمة في مراحل مبكرة من مشوارها.

وأضاف" الحجار": أن  «شيري عادل كانت محظوظة بالوقوف أمام قامات فنية كبيرة مثل يحيى الفخراني ومحمود عبدالعزيز ونور الشريف وغيرهم، لكنها لم تعتمد على هذا الحظ وحده، وإنما استطاعت أن تستفيد من هذه التجارب وأن تبني لنفسها شخصية فنية خاصة وحضورًا مميزًا».

وتابع: إن تكريم شيري عادل في مهرجان الغردقة لسينما الشباب هو احتفاء بمسيرة فنية استطاعت أن تحافظ على حضورها ومحبة الجمهور، وفي الوقت نفسه رسالة إلى شباب المهرجان بأن الوقوف أمام الكبار فرصة مهمة، لكن الاستمرار والنجاح يحتاجان إلى الموهبة والعمل والاجتهاد وحسن الاختيار».

مهرجان الغردقة لسينما الشباب شيري عادل النجمة شيري عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

الاهلي

اتفاق مع عموتة.. أمير هشام يكشف سر استبعاد إمام عاشور أمام سموحة

ترشيحاتنا

تطبيقات مجانية لكشف لصوص الشبكة وتسريعها

إنترنت منزلكِ بطيء؟ إليكِ تطبيقات مجانية لكشف لصوص الشبكة وتسريعها

سيارة سيتروين C4 موديل 2027 الجديدة

مواصفات سيتروين C4 موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد