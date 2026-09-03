جلا هشام تثير التكهنات حول ارتباطها بإياد الموجي.. ما القصة؟

أثارت الفنانة جلا هشام حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن ارتباطها بالفنان إياد الموجي، خاصة في ظل ظهورهما معًا في عدد من المناسبات.

ونشرت جلا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمعها بإياد الموجي، وأرفقتها بأغنية «فيك حاجة» للفنانة دنيا وائل.

وربط عدد من متابعي جلا هشام بين اختيارها للأغنية والصورة التي جمعتها بإياد الموجي، معتبرين أن المنشور قد يحمل رسالة بشأن طبيعة العلاقة بينهما، إلا أن الفنانة لم تكشف بشكل رسمي حقيقة ارتباطها به.

وكانت قد كشفت الفنانة جلا هشام تفاصيل مشاركتها في مسلسل "ولاد الشمس"، الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي، موضحة أنها اندمجت في الشخصية لدرجة أنها أحبتها للغاية.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة cbc، أن هذه المحبة حدثت رغم تناقض شخصيتها الحقيقية ودورها في المسلسل من حيث الجرأة، قائلة: "حبيت شخصية سعاد في مسلسل (ولاد الشمس) من أول مرة قرأت فيها السيناريو، لأني كل مرة باخد دور بدّور على المشترك بيني وبينها، وفي آخر يوم تصوير قعدت أعيط أوي بسبب ارتباطي بالشخصية".