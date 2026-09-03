اتفاق مع عموتة.. أمير هشام يكشف سر استبعاد إمام عاشور أمام سموحة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن غياب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن قائمة الفريق أمام سموحة في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري، يرجع لعدم الجاهزية الكاملة، وطبقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

الأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: الجميع كان يتوقع وجود إمام عاشور في لقاء سموحة، بعدما قام مؤخرا بتجديد عقده، وبالسؤال عن الأسباب، فأن غيابه لعدم الجاهزية الكاملة حتى هذه اللحظة.

وأضاف: الحسين عموتة اتفق مع اللاعب بعدم مشاركته إلا حال جاهزيته بنسبة 100%، وكان اللاعب يخضع للتأهيل من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال معسكر إسبانيا.

وأوضح: كل التدريبات التي خاضها إمام عاشور كان على الصعيد التأهيلي، ولم يشارك سوى في مران واحد خلال معسكر إسبانيا، وبعد العودة تدرب اللاعب وخاض ودية دلفي مؤخرًا، لكنه لم يصل للجاهزية، وخوفًا على اللاعب، تم تأجيل عودته لقائمة الأهلي حتى وصوله للجاهزية الفنية المطلوبة بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة إمام عاشور بعد تجهيزه فنيًا وبدنيًا بالشكل المطلوب.

وأكمل: كان الأفضل وجود إمام عاشور ومشاركته في المباراة كبديل، من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولكن رؤية الجهاز الفني حسمت الموقف في النهاية.