إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية

أفاد موقع «واللا» الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أصدر تعليمات برفع مستوى التأهب في الضفة الغربية، في ظل تقييمات أمنية تحذر من احتمال تصاعد التوترات في المنطقة.

وتأتي هذه التعليمات بالتزامن مع استعداد إسرائيل لفترة الأعياد اليهودية خلال سبتمبر، وسط مخاوف أمنية من وقوع هجمات أو اندلاع مواجهات جديدة في الضفة الغربية. وكان زامير قد وجه، في وقت سابق، بوضع قيادة فرقة عسكرية إضافية في حالة جاهزية لتعزيز القوات الموجودة في الضفة إذا اقتضت التطورات الميدانية ذلك.

ويشهد الوضع الأمني في الضفة الغربية توتراً متصاعداً، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقوع هجمات وأعمال عنف من مستوطنين ضد فلسطينيين، إلى جانب مخاوف إسرائيلية من تنفيذ هجمات فلسطينية خلال فترة الأعياد.

وكان زامير قد حذر في تقييمات أمنية سابقة من تداعيات تصاعد أعمال العنف في الضفة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الجاهزية العسكرية في ظل انشغال الجيش الإسرائيلي بعدة جبهات، بينها إيران ولبنان وقطاع غزة.

كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش يستعد لتعزيز قواته في الضفة الغربية خلال فترة الأعياد، مع إمكانية الدفع بوحدات إضافية بصورة سريعة إذا تطلب الوضع الأمني ذلك، في إطار خطة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.

ويأتي رفع التأهب في الضفة في وقت تحاول فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الحفاظ على جاهزيتها العملياتية على أكثر من جبهة، الأمر الذي يزيد الضغوط على القوات المنتشرة في المناطق الفلسطينية، ويجعل أي تدهور أمني محدود قابلاً للتوسع سريعاً.