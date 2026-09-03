البابا تواضروس يشرح قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» من الكاتدرائية المرقسية

وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اجتماع الأربعاء بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، رسالة روحية تدعو إلى التوقف عن إدانة الآخرين، والنظر إليهم بروح الرحمة والمحبة، مؤكدًا أن الله وحده هو الديان العادل.

قانون عدم الإدانة

وفي عظته، التي جاءت ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة»، تناول قداسته «قانون عدم الإدانة»، متأملًا قول السيد المسيح: «لا تدينوا لكي لا تُدانوا»، موضحًا أن الإدانة قد تجعل الإنسان يحكم على الآخرين من موقف أو تصرف واحد، بينما الله ينظر إلى القلب ويعرف خفايا الإنسان.

وحدد قداسة البابا خمسة مبادئ تساعد على الابتعاد عن الإدانة، وهي: ألا نحكم حسب الظاهر، وألا نضع أنفسنا مكان الله، وأن نتذكر أننا جميعًا تحت النعمة، وأن نستبدل الإدانة بالصلاة، وأن ننقذ أنفسنا بالرحمة.

وأشار قداسته إلى أمثلة كتابية تؤكد خطورة الحكم على الآخرين، ومنها حَنّة أم صموئيل، واللص اليمين، والمرأة الخاطئة، وبطرس الرسول، مؤكدًا أن الله يمنح فرصة للتوبة ويبحث دائمًا عن القلب.

ودعا البابا تواضروس إلى أن تتحول نظرتنا إلى أخطاء الآخرين من الإدانة إلى الصلاة من أجلهم، قائلًا إن الإنسان عندما يدين يتوقف عن محاولة إنقاذ الآخر، بينما الصلاة قد تكون سببًا في خلاصه وعودته.

واختتم قداسته بالتأكيد على أهمية تطبيق قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» مع بداية السنة القبطية الجديدة، داعيًا إلى أن تكون سنة جديدة بلا إدانة، ومليئة بالرحمة والمحبة والصلاة.