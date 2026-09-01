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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يشهد انضمام 7 راهبات جديدات إلى دير الشهيد مارجرجس بكرير

قداسة البابا تواضروس والراهبات
قداسة البابا تواضروس والراهبات
ميرنا رزق

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، صلوات رهبنة سبع من طالبات الرهبنة بدير الشهيد مار جرجس بحارة زويلة وسيدي كرير وذلك بدير الشهيد مارجرجس كرير لينضممن بذلك إلى مجمع راهبات الدير.

والراهبات الجديدات هن:
الراهبة أبولونيا 
الراهبة أبيفيِّه 
الراهبة أجيَّا 
الراهبة أبيجايل 
الراهبة أجنيس 
الراهبة أكساني
الراهبة أفدوكيا 

شارك في الصلوات خمسة من الآباء الأساقفة، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

كما شاركت في الصلوات تاماڤ أثناسيا رئيسة الدير، ورئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير.

وفي عظة القداس عبر قداسة البابا عن سعادته بالتعمير الرهباني للدير وانضمام سبع راهبات إليه، لافتًا إلى تكرار عبارة "لأجل اسمي" في إنجيل القداس. 

وتأمل قداسته في اسم المسيح والذي هو يعني الحياة كلها للراهبات، فهو مركز الحياة الديرية في كل أعمال الدير وصلواته وتسابيحه، وأن سبب الفرح والبهجة هو عريس النفس "اسم المسيح" لذلك تقرأ الكنيسة في إنجيل طقس إقامة الراهبات فصل إنجيل العذارى اللاتي كن ينتظرن سماع صوت العريس. وعن آخر آية من إنجيل قداس اليوم "بِصَبْرِكُمُ اقْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ." (لو ٢١: ١٩).

ونوه بأن الراهبة بالصبر تعيش في الدير وبالصبر تصير قديسة، مدللاً بكلمات سفر الرؤيا"هُنَا صَبْرُ الْقِدِّيسِينَ. هُنَا الَّذِينَ يَحْفَظُونَ وَصَايَا اللهِ وَإِيمَانَ يَسُوعَ." (رؤ ١٤: ١٢).

وعقب القداس تفقد قداسة البابا الإنشاءات الجديدة بالدير وعقد لقاءً مع مجمع راهبات الدير، ألقى خلاله كلمة عن جمال الحياة الرهبانية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الرهبنة راهبات الأساقفة

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