خفقان القلب المفاجئ.. أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

تسارع نبضات القلب هي حالة صحية تؤدي إلى زيادة دقات القلب بسرعة كبيرة، وعادةً ينتج ذلك عن انزعاج الشخص أو خوفه غالبًا.

و تسارع نبضات القلب لا يعني بضرورة وجود مشكلة صحية خطيرة في القلب، فغالبًا يكون أمر عابر فقط، وجدير بالذكر أن الحالة قد تختفي من تلقاء نفسها.

أسباب تسارع نبضات القلب..

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن القلب يحتوي على بؤرة كهربية تؤدي إلى انقباضه في شكل الضربات، لافتا إلى أن تلك البؤرة تنتج ما بين 60 لـ90 صدمة في الدقيقة.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القلب يستجيب لبؤر الكهرباء السريع، منوها بأن كهرباء القلب الآن أصبحت تخصصا في كلية الطب.

وتابع قائلا: سرعة ضربات القلب تضخ دماء أقل، وهناك بؤرة ثانية قد تحتاج إلى الكي، بسبب إنتاجها 200 صدمة في الدقيقة، مشيرا إلى أن سبب تسارع ضربات القلب قد يكون لخلل في نظام كهرباء القلب.

واختتم قائلا: القلب من أعضاء الجسم المهمة، فهو يضخ الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع أنحاء الجسم، لكن يتعرض أحيانا لاضطرابات في إيقاعه، ما يسبب تسارعا في ضرباته.