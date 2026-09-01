علماء ووزراء ومفتون من مختلف دول العالم يتوافدون إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الإفتاء الدولي

بدأت الوفود الدولية المشارِكة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في الوصول إلى القاهرة، استعدادًا لانطلاق أعمال المؤتمر يومَي 2 و3 سبتمبر 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة نخبة من المفتين والوزراء والعلماء والقيادات الدينية والمفكرين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم، وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية".

وقد وصل للمشاركة في أعمال المؤتمر كلٌّ من الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، والأستاذ محمد رضوي بن محمد إبراهيم، رئيس جمعية علماء سريلانكا، والشيخ الحافظ شاكر فتاحو رئيس العلماء ومفتي مقدونيا، والشيخ رفعت فيزيتش، المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية الجبل الأسود، ورئيس ديوان الوقف السني الدكتور عامر شاكر الجنابي، والدكتور أرشد محمد، مفتي المجمع الوطني بجنوب أفريقيا.

هذا، ويعكس التوافد الدولي على القاهرة الاهتمام الواسع الذي يحظى به مؤتمر الإفتاء الدولي الحادي عشر، باعتباره منصة دولية للحوار حول واحدة من أكثر القضايا الخاصة باستقرار المجتمعات؛ وهي قضية الأسرة، وما يرتبط بها من قضايا الزواج والطلاق والتربية والإرشاد الأسري والتحولات الرقمية والثقافية والاجتماعية.