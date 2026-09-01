مدبولي: تسريع إجراءات إنشاء منطقة حرة للنفط والغاز في العلمين الجديدة

أفادت القناة الأولى المصرية في نبأ عاجل، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع مسئولي إمارة الفجيرة إجراءات استكمال تنفيذ مشروع شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، مؤكدًا أهمية المشروع بالنسبة لقطاع الطاقة.

وأكد مدبولي أن إتمام إجراءات تأسيس الشركة يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى ما يمثله المشروع من أهمية حيوية وأبعاد تنموية متعددة.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود المشتركة للدفع نحو سرعة إنشاء منطقة حرة خاصة بالشركة في مدينة العلمين الجديدة، لتخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام.

وشدد مدبولي على أن الحكومة ستتابع مراحل تنفيذ المشروع بشكل دوري، بهدف سرعة الإنجاز وتحقيق مستهدفاته، ليصبح المشروع قصة نجاح جديدة تعكس قوة التعاون والشراكة بين مصر والإمارات.