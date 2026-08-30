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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

منى أحمد
منى أحمد
منى أحمد

 لم يكن الأدب في منظور نجيب محفوظ مجرد تصويرٍ للواقع، بل ثورةٌ واعية عليه؛ ومن هذا الأفق الرحب، انطلق بإبداعه ليمزج بعبقرية بين الواقعية الدقيقة، والرمزية الموحية، والفلسفة العميقة.


وبفلسفة تؤمن بأن نضج العقل يتجلى في قدرته على احترام الأفكار وإن لم يعتنقها، استطاع صياغة و خلق حراك فكري خلاق، ليفصح عن تجربة روائية شديدة الثراء، وفريدة في تاريخ الأدب الإنساني.


استهل محفوظ مسيرته الروائية في ثلاثينيات القرن الماضي بثلاثيته التاريخية والتي تضم عبث الأقدار ورادوبيس وكفاح طيبة ، فكانت تلك البدايات نبوءة مبكرة بمولد أديب استثنائي. 


وتوالت أعماله اللاحقة لتعكس بعمق المتغيرات السياسية والاقتصادية، مرتكزةً على هموم الطبقة الوسطى وقضاياها الاجتماعية، ومتعمقة في الوقت ذاته في كوامن النفس البشرية وتعقيداتها، فقد انشغل محفوظ  بالبحث عن المعاني الكبرى، وصياغتها في بناء روائي محكم ومرن، يتجاوز الواقع المادي عبر دلالات فلسفية وإيحاءات عميقة، وهذا التميز هو الذي نقل أعماله من قوالب السرد التقليدي إلى رؤية إنسانية متعددة الأبعاد تخطت حدود الزمان والجغرافيا، ف انطلقت شخصياته الشديدة المحلية لتلامس آفاق العالمية.


وظلت الحارة المصرية القاسم المشترك والبطل المحوري لإنتاجه الأدبي، إذ استلهم تفاصيلها واستوعب ملامحها ليرسم لوحة دقيقة تنبض بنماذج إنسانية تتأرجح بين البساطة والتعقيد، فمن خلالها رصد حراكًا اجتماعيا صاخبا وتحولات سياسية عميقة ،فجاء عطاؤه الممتد لأكثر من نصف قرن توثيقًا حيا لحقبة تاريخية هامة، لا يمكن استيعاب تقلباتها دون العبور من بوابة أدب نجيب محفوظ.


لم يكن درب محفوظ  نحو العالمية سهلا أو ميسرا ، بل كان محفوفًا بالمخاطر والصعاب ، إلي الحد الذي وضع وعيه المتوقد وأفكاره الجريئة، في مواجهة مباشرة مع مقص الرقيب وتوجسات السلطة السياسية، ولعل أبرز تجليات هذا الصدام تجسدت عقب نشر روايته المثيرة للجدل ثرثرة فوق النيل، إذ اعتبرها المشير عبد الحكيم عامر إسقاطًا سياسيًّا وشخصيًّا مباشرًا عليه، فثار غضبه وسعى للتنكيل بالأديب الكبير، رافعًا تقارير عاجلة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يتهم فيها الرواية بالخلاعة، والمساس بقيم المجتمع، وتشويه صورة الدولة.


لكن وعي عبد الناصر بالقيمة الفنية لـمحفوظ جعله يتصدى لرغبة المشير في الانتقام، وحسم الرئيس الموقف بعبارته إحنا عندنا كام محفوظ، وكانت هذه الكلمة بمثابة درع حماية للأديب، واعترافًا بأن المبدع الحقيقي ثروة قومية لا يمكن المساس بها من أجل توازنات سياسية مؤقتة.


وتبقى رواية أولاد حارتنا، التي نُشرت مسلسلة في جريدة الأهرام عام 1959، إحدى أبرز المحطات الفارقة في مسيرته، إذ توقف نشرها إثر اعتراض الأزهر الشريف بدعوى مساسها بالمقدسات الدينية والذات الإلهية.


ورغم تأكيد محفوظ على أن روايته المربكة ، تتمحور حول قيم العدل والرحمة التي افتقدتها الحارة، إلا أنه آثر السلامة تجنبًا للاصطدام مع المؤسسة الدينية، وإن لم يمنع هذا دور النشر من طباعتها وتداولها في الخارج على نطاق واسع، ويشاء القدر أن تكون هذه الرواية بالذات أحد المسارات الكبرى التي مهدت له الطريق للتربع على عرش العالمية.


لقد برهن محفوظ، عبر مسيرته الطويلة، على أن الحارة المصرية لم تكن مجرد أزقة ضيقة وجدران عتيقة، بل مسرح كوني تتجلى فوقه صراعات النفس البشرية وأسئلتها الوجودية الكبرى. ورغم العواصف العاتية والتقارير التي أرادت محاصرة فكره وتكبيل قلمه، ظل وفيًّا لوعيه الإنساني النبيل، لتتوج هذه الرحلة الاستثنائية بجائزة نوبل في الأدب، معلنةً في نهاية المطاف انتصار الكلمة الحرة، والوعي المتجرد، والإبداع العابر للحدود والأزمان.

الفلسفة العميقة نجيب محفوظ الحارة المصرية

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