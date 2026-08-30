المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

عمقت أسعار الذهب خسائرها حيث شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالانخفاض القوي في أسعار الذهب عالميًا.

جاء ذلك بالتزامن مع إعادة تسعير الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية فضلًا عن حالة الركود وشح السيولة في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم الأحد

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4454 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6300 جنيهًا، مقارنة بـ 6610 منخفضًا 310 جنيهات، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7400 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الأحد، 50.400 جنيه.