محمد صلاح يتصدر قائمة أبرز نجوم الدوري التركي وفقًا لبيانات يويفا

كشفت بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن مكانة النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، بين أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى منافسات الدوري التركي، بالتزامن مع انتقاله إلى المسابقة خلال الموسم الحالي.

وبحسب البيانات المتداولة، يُعد محمد صلاح أبرز لاعب كرة قدم انضم إلى الدوري التركي، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب المصري، بعد سنوات حافلة بالإنجازات والبطولات على المستوى الأوروبي.

ويحظى انتقال صلاح إلى طرابزون سبور باهتمام واسع، ليس فقط من جانب جماهير النادي التركي، ولكن أيضًا على المستوى الإعلامي والجماهيري في تركيا، خاصة أن اللاعب يمتلك سجلًا مميزًا في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويمثل انضمام محمد صلاح إلى الدوري التركي إضافة قوية للمسابقة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري، إلى جانب خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية.

وتترقب جماهير طرابزون سبور ظهور صلاح بقوة مع الفريق خلال الموسم الحالي، وسط آمال بأن يسهم اللاعب في المنافسة على البطولات وتحقيق أهداف النادي.